He pasado días intentando no saber ni mirar ni seguir el rescate de Julen. Me temía el final y evitaba asomarme al precipicio del relato agónico, segundo a segundo. Rezaba por él. Por su familia y sus seres queridos. Lo llevaba, como casi toda España, en medio del alma aunque intentara no pensar en él. A la mínima, en cualquier conversación, alguien empezaba con un «¿y lo del niño?» y yo cortaba en seco con un «calla, calla, qué horror». No seguía. No quería entrar en el tema.

Recordaba, sin poder evitarlo, una escena que me atormentó a los quince años: la muerte en directo de la niña Omayra Sánchez, tras la erupción en Perú del volcán Nevado del Ruiz. Yo aún no sabía ni siquiera que iba a ser periodista, pero en casa siempre se leía el periódico y se veían los telediarios. Y allí vi esos ojos con profundas ojeras y a los informadores diciendo que la niña estaba atrapada por el derrumbe mientras el agua le llegaba al cuello, casi a la boca, sin que nadie pudiera sacarla. Fueron varios días hasta que murió y lo hizo con las cámaras de televisión delante. No sé cómo entonces no me inmunicé hacia esa ingrata tarea de contar la cara más triste de la vida o quizás fuera un germen de lo que después se convirtió en la convicción de que los medios tienen la obligación de decir y mostrar, de ser testigos. Si no fuera así, como dice tantas veces el fotoperiodista Gervasio Sánchez, el mundo no conocería la realidad. De Omayra conocimos la agonía. De Julen, afortunadamente, no aunque ahora la autopsia lo revele.

Sin embargo, la línea entre la responsabilidad de hacer saber y la irresponsabilidad de incrementar audiencias aprovechando el interés morboso es demasiado fina. Para quien lo cuenta, pero también para quien eleva esas cifras de audiencia buscando un dato jugoso, una novedad que impacte o un motivo de conversación. Cuando se criminaliza a los medios por regodearse en una desgracia hasta exprimirla impúdicamente, no falta razón, pero se olvida que la partida no es individual. La pelota que lanzan los medios la devuelven las audiencias, por eso sigue el juego. Durante estos días no he querido acercarme a las conexiones en directo, aunque sé que ése es el presente que nos prometían las tecnologías. Vamos a tener que convivir con el relato pormenorizado hasta la náusea de cualquier tragedia que se prolongue más allá de diez minutos. Y seguiremos arriesgándonos a convertir la información en especulación y la mera cháchara en fuentes autorizadas. Sin embargo, queda una esperanza. La opción de no ver, de no clicar o de no alimentar al monstruo del morbo en las redes sociales. No es solo la decisión editorial de un medio. Ahora, cuando todos tenemos un móvil desde el que fotografiar o comentar un suceso, la democratización del proceso ha democratizado también la responsabilidad. Deberíamos dejar de escudarnos en la ética periodística y empezar a pensar en la ciudadana.