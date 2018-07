Las servidumbres y las urgencias de la vida moderna fomentan el uso de la agenda. ¿Agenda? ¡Qué digo agenda! Para certificar el poderío del triunfador no basta con una agenda, conviene lucir varias. Existe la agenda económica, la vacacional, la solidaria, la cultural... Lo que ignoro es cómo logran sobrevivir bajo el peso de tanta agenda. Qué agobio. Siempre me gustaron esas agendas tradicionales forradas en simil piel de color marrón con el logotipo de, por ejemplo, 'Talleres Pérez' allá en la consulta del médico, del dentista, o entre las manos de un honrado comercial que iba apuntándo los pedidos de lo que vendía, las citas con posibles clientes y todo eso. Esas agendas mutaban su tono al empaparse del sudorcillo manual. La agenda para el que se la trabaja. La agenda tradicional se vio desplazada por la electrónica y por las entrañas de los teléfonos inteligentes, pero no ha perdido la batalla y se mantiene con cierto donaire. El libro electrónico ni mucho menos ha vencido al papel pese a las predicciones de los gurús del ramo con un porcentaje de aciertos similar al de los videntes catódicos de madrugadas insomnes. Intenté durante varios años dirigir mis andanzas mediante agenda tradicional, consignando ahí las comidas, las cenas, las citas... Abandonaba esa actividad a la semana porque me olvidaba de escribir las obligaciones. Funciono a base de papeluchos y, por otra parte, afortunadamente, tampoco sufro una rutina tan agresiva como la de los elegidos para la gloria. Bajo el nebuloso y pomposo blindaje de «agenda cultural» algunos, pocos, pretenden excusar el vuelo de Sánchez al concierto. Ellos sabrán. Mi única prioridad de agenda cultural ahora mismo consiste en trincar el libro 'La hispanibundia' de Mauricio Wiesenthal. Los sosos nos conformamos con buena prosa para las vacaciones.