Afinar la conciencia

Por segundo año consecutivo, la Asociación Viktor Frankl ha reunido a casi un centenar de educadores para analizar la relevancia de la Logoterapia a la práctica educativa. Las aulas de la Universidad Europea acogieron el sábado un grupo de profesores que analizaron la fuerza que siguen teniendo los escritos de Frankl para responder a los retos de la vulnerabilidad vital de alumnos, profesores, familias y gestores que han perdido el norte educativo. Cuando las aulas y los centros se han convertido en contenedores que retrasan el acceso al mundo laboral, cuando los gestores educativos no saben si van a la reforma, si vuelven de la contrarreforma y, sobre todo, cuando los padres están calculando los puntos en la solicitud de centro para imaginar el crecimiento de sus hijos, un grupo de expertos reclama un ejercicio de cordura para plantear el «sentido de la educación».

Aparecieron respuestas variadas porque cuando analizamos el sentido nos preguntamos por las metas, recursos, programas, incluso el valor económico de los aprendizajes. Un profesor de secundaria comentó una curiosa anécdota. Según nos dijo, un alumno de poco más de 14 años le hizo una sorprendente consideración: «¡Profe!... lo que nos está enseñando ya está en Internet, podrían enviarnos a casa los temas sin necesidad de coger el autobús, ir al colegio, aguantar a los compañeros y perder el tiempo...». Parece lógico que si las universidades ya han empezado a prescindir del contacto real entre alumnos y profesores, también los colegios empiecen a organizarse virtualmente.

Planteados los aprendizajes en términos de información almacenada, reproducida y monetarizada, el 'sistema educativo' tendría los días contados. Y tendríamos que dar la razón a Freire cuando denunciaba una «concepción bancaria del conocimiento». Frente a esta lectura simplificadora de los aprendizajes, todavía nos encontramos con educadores espiritualistas que se refugian en humanismos trasnochados con los que organizan idearios o programaciones que no tienen nada que ver con familias pulverizadas, alumnos tecnológicamente embrutecidos, profesores mal pagados y escuelas convertidas en centros de servicios o parques temáticos.

La logoterapia no es una varita mágica con la que curar las heridas del sistema educativo, tampoco es el opio de los educadores con el que anestesiar el maltrato de los partidos o sindicatos a los educadores. Transformada como logoeducación en el aula, la logoterapia es una herramienta privilegiada para plantear el valor humanizador de la palabra, el poder de la escucha atenta y, sobre todo, la potencia educativa de un silencio generativo que no está en las redes sociales, en la verborrea administrativa o en las campañas electorales. Por eso recordaba Frankl que la clave de la educación no está en acumular información sino en «afinar la conciencia».