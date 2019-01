EL AFICIONADO JOVEN DEL VCF

Con once años fui a Mestalla con la emoción contenida de la mano de mi padre para presenciar un partido del Valencia contra el Barcelona. Fuimos pronto, antes de abrir la entrada al campo. El edificio me impresionó incluso antes de entrar, en su frontispicio se podía leer Campo de Mestalla y el nombre del Valencia. El campo estaba rodeado de huerta. En el exterior del gol norte había uno o dos empleados de pie, sin aparente motivo, a mi parecer. Pregunté y me respondieron que recogían los balones que Mundo u otros jugadores golpeaban, salían por encima del larguero y caían en la huerta. Ya en el interior mi padre saludó afablemente a un señor que se llamaba Eugeniet (don Eugenio García), que encabezaba un grupo de empleados que circulaba por el pasillo que rodeaba el interior del campo. Pregunté a que se debían estas precauciones, y me respondieron que pretendían coger a los jóvenes que saltaban la tapia que rodeaba el campo desde la calle. El presidente era don Luis Casanova Giner, que sustituyó al señor Giménez Buesa, un militar que dejó el club debido a sus nuevo destino con la condición que de obtuviera la presidencia el señor Casanova Giner. Pero no hay que pasar de largo a don Luis Colina, forjador del nuevo Valencia con sus fichajes de Eizaguirre, Epi, Igoa y otros jugadores vascos. Desde los años cuarenta hasta los cincuenta el Valencia fue el mejor equipo de España sin duda, campeón de Ligas y Copas más la Precopa en reconocimiento de su valía. Entonces los jugadores cobraban pero la relación era distinta, el club estaba por encima del dinero. Llegado un tiempo, y pasando de socio infantil a adulto, se emitieron unas obligaciones por el Valencia, que adquirí con mi padre. Al amortizar estas obligaciones, muchos no hicimos uso de nuestro derecho para cobrar el principal e intereses. Como muestra de gratitud, el club nos agrupó en una sección que denominó 'Socios de Número' y nos dieron una cartulina, que aún conservo, en la que decía que podíamos asistir a cualquier evento que organizase el club. Nos ubicaron en un triángulo del campo junto a la tribuna, en general pero sentados, algo separados del resto de aficionados. He visto jugar a Pelé cuando éste tenía 18 años, y a Faas Wilkes, que era un maestro del balón. En un partido dejó sentado con movimientos del cuerpo a Kubala del Barça, gesto que arrancó un gran salva de aplausos. Es el jugador más singular que he contemplado. En un viaje a Madrid nos acompañó en el coche de mi tío Juan Barrachina y mi primo Juan Martín. Era además de gran jugador, para mi el mejor que he visto, un caballero. La gente decía, voy a Mestalla para ver jugar a Wilkes. Gracias al apoyo masivo que atraía el meritado jugador se reconstruyó la tribuna.

Recuerdo con nostalgia a jugadores como Puchades, Piojo López, Roberto Fernández, Waldo, Piquer, Juanito Sol, Pasieguito, Kempes, al extraordinario dominador del balón Guillot, a Vicente, que se echaba el equipo a la espalda, Giner, Darío Felman (un intelectual), Roberto (que lleva al Valencia en su corazón), a Rep, a Saura y al fenomenal Ayala. Hoy se celebra el centenario de la fundación del club, tiene miles de adheridos en su seno, el alma de tantos admiradores de corazón, aquí y en el extranjero.

Aunque venga el largo crepúsculo de la fatiga, en nuestro cielo no te hundirás en el ocaso. Venimos de las estrellas y otras nos iluminaran. ¡Amunt!