A LA AFICIÓN

Me he vuelto a reencontrar con el que fue mi estadio, con mis compañeros y amigos, con el que fue mi club, y con algo tan hermoso y complicado como es el mundo del fútbol. Pero sobre todo, me he vuelto a encontrar con mi afición. La afición valencianista, una de las mejores del mundo para mi, afición fiel, generosa y apasionada; vosotros, lleváis los colores valencianistas en vuestra genética y un amor que se trasmite de padres a hijos y no acaba nunca.

No tengo palabras para agradeceros a todos vuestro calor y apoyo el pasado domingo. Me he sentido feliz de volver a estar junto a todos vosotros en este centenario. Ha sido un momento mágico y emotivo, una experiencia única donde la coordinación y entrega se notó en todo momento. Todo eso se consigue cuando se hace desde el corazón.

Nunca olvidaré vuestro gran esfuerzo. Quiero dar una la enhorabuena a los implicados en el evento y también a la Asociación de Veteranos del Valencia CF. Me hubiese gustado multiplicarme para poder complacer a todas esas personas que nos abordaron en el camino hacia el estadio y a la salida de este para agradecernos nuestro paso por este club.

No quisiera olvidarme de aquellos que no pudieron estar en el evento por diferentes motivos. Me quedo con la satisfacción de haberos dado ocho años de mi vida. Sin lugar a dudas volvería a hacerlo de todo corazón. ¡Gracias siempre, Valencia!