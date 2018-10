PARA ADOCTRINAR SÓLO HAY QUE SACAR EL TEMA

La autocensura es un concepto que se usa alegremente. Tiene la capacidad de transmitir un mensaje negativo, de tal forma que el receptor entiende que autocensurarse es malo por si mismo. La prodigalidad reciente del término, no obstante, roba espacios de significado a valores como la prudencia, la reflexión, el civismo, el sentido del deber o, incluso, del estilo. Nos pasa a todos: a la hora de escribir, no es prudente, más bien es impulsivo, teclear lo primero que a uno le pase por la cabeza.

La otra perversión de la autocensura es que lo que se entiende como causa no suele serla, pues por lógica el aire de las ideas no mueve en espacios cerrados. No son las quejas expresadas, por lo común puntales, sino la presión social silenciosa lo que hace guardar la ropa a buen recaudo. Lo dicho, cuando esa presión social es más iracunda y hegemónica, más provoca el miedo al que dirán. Y hoy día no hay espacios sociales más cerrados que el nacionalista y el de lo políticamente correcto.

La Fundación Jaume Bofill de Barcelona ha afirmado con una encuesta que el 70% de los profesores catalanes son partidarios de hablar en el aula de la actualidad política... y deja caer que el 30% cae en la autocensura. Con este mensaje se logra transmitir que lo negativo es no hablar del 'procés' y, por contagio, es el miedo que trasladan los que no quieren la independencia lo que lleva a autocensurarse a ese 30% de los docentes catalanes.

Yo, al contrario, me parece poco porcentaje para la prudencia y más bien achaco a cierto hiperactivismo político la hiperpredisposición a sacar a los pupitres el entorno político en las aulas catalanas. Hablar del tema en todos los espacios públicos es una forma de militancia que logra comunicar una excepcionalidad política que es el objetivo último. Por lo común, la política no está tan presente en las aulas aun lo oportuno de que los escolares debatan la actualidad cercana; que el 70% se ponga a ello es porque muchos no quieren tanto debatir sino convencer de lo que tanto se empeñan ya fuera.

No está, de hecho, la política como para tan ligeramente introducirla en las aulas. Entiendo pues la prudencia de quienes levantan trincheras de precaución. Comprendan: hace diez años nacía la esperanza de que por fin se pudiera alcanzar un pacto de Estado por la Educación, que los principales partidos políticos se arremangasen por el consenso y no por sus divergencias. Ahora, en cambio, la política ha entrado en la dinámica de la radicalidad en la que el ciudadano no premia la construcción de alianzas generacionales sino la firmeza inmutable de los principios extremos de cada partido.

Con estos ejemplos, decía, entiendo la precaución del colegio San José de Valencia al desdecirse de alquilar su salón de actos para un acto político de Vox. De nuevo no lo califico de autocensura, ni de simple censura, pues es responsable, como no lo están siendo tantos centros catalanes con el 'procés', alejar la tensión política de las aulas.

No hay que confundir esto con la trampa de lo políticamente correcto que muestra sensibilidad extrema con los posicionamientos ajenos del tal forma que achica y estrecha las opiniones de otros. En cambio, forma parte de la pluralidad todo matiz inocuo que distingue la tradicional división de la izquierda.

Esta prevención docente a la hora de introducir la actualidad en las aulas es oportuna por la tensión del momento, lo que no quita que sea propio de la buena docencia animar a los escolares a debatir, también, sobre la actualidad. El problema es que a la hora de introducir temas, como en el periodismo, la elección no es inocente. Es lo que ocurre en Cataluña, donde se habla del 'procés' y no, por ejemplo, de la Constitución. Marcar la agenda, hablar de unas cosas y no de otras, conlleva riesgos de politización, un mal que mejor evitar en los colegios. Entonces, esa prudencia advertida en la actuación del colegio valenciano con el mitin de VOX, desaparece en tantos casos donde el anexionismo nacionalista, la demolición de derechos que supone el quebranto de las instituciones por la convocatoria de una votación ilegal, se propone como un debate equidistante y enmascaradamente aséptico. Las palabras convierten en realidad las ideas. No se adoctrinan las mentes, sólo hay que conseguir que los ojos se fijen en lo que uno quiere. Lo que llaman autocensura, lo califico de prudencia y honestidad intelectual.