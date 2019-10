ADEMÉS, MÁS

Nos aborrona saber cóm el govern haurà d'amprar qüèns per a pagar unes eleccions que no volem. Toca, si ya tenim prou en la paralisació per les disfuncions dels qui, en funcions, no tenen res millor que dir en la ONU que tornaran a soterrar a Franco... En tantes incertees, ¡llenya al pagano valencià! que Madrit maltracta en general i als del cap i casal un de Ribó afig i frig pels imposts.

Això, patint tanta 'sòrt' els clàssics ho definien en gràcia: ademés de coixo, geperut. Pero eixe ademés aumentatiu valencià, els prescriptors del nostre futur idiomàtic -en previsions territorials- el definixen com «a més a més» que en sa fonètica ensordidora fa A -CarlAs per Carles- i que algún indocte o filocatalino calca en castellà, en una malsonant redundància quan diu «a más a más».

Pero no, ací raonem del «Rellota» en valencià superlatiu de rella, traducció del castellà «rejón», que se relaciona més en element de castic taurí que de llaurar pels bancals. Perque la jove figura del 'Más Madrid' ací empeltarà en el Compromís dels actius partidaris fusterians; vaja, dels antivalencians del País i dels 'pastiços catalinos'. L'Oltra mestressa, que no veu problema en els afers mediterràneus. ni dels Ports, de son 'Chef' i rival, que calla i engul, ara crida a l'oportunisme també baldoví de menjar en cullera sense perdre la mamella: «todos juntos en unión que nos manda el Errejón».

Mentres creixen els enchufats, els invents organisatius, les faenes de matalafer, enjugassats en posar falques a l'economia, destorbar l'agricultura... i fotre-nos en la cultura i l'educació, perque al 'so Marsà' ni Trenzano li guanya a pleitejar i perdre. ¿Per a on para la camiseta? Be dic en valencià el nom de sa prenda contestària i cridanera, perque els catalinos imponen samarreta, que sent diminutiu de samarra, significa prenda artesana dels pastors feta de pell i llana. Serà que en tal de manar igual els té sabó que fil negre. Pero pel procés vindrà el decés, si Madrit i Barcelona no nos fan l'ona.