Lo primero que hago en la vida es ser madre, luego va mi vida personal y después mi trabajo». Lo dijo la cantante Adele, que hoy cumple años, en una entrevista con la revista 'Vogue' en marzo de 2016. La escala de prioridades de la artista, que se acaba de divorciar de su marido, es tan respetable y criticable como otra cualquiera. Estamos demasiado acostumbrados a opinar con ligereza de todo y de todos, a señalar las incoherencias del resto sin advertir las propias, y a exigir heroicidad para causas mayores cuando es la épica cotidiana la que mueve el mundo. Las personas, unas más que otras, tendemos a equivocarnos tanto si valoramos a los demás como si nos calibramos a nosotras mismas. De este margen de error no se libran las madres. Y sí, la mía, al igual que sentís la vuestra, es la mejor. Y no, no me parezco a ella. En el Día de la Madre es recurrente dedicarles palabras bonitas pero hay una imprescindible: gracias.