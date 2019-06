Acusen que algo queda

Un anuncio desde la Generalitat y el Ayuntamiento se ha vuelto frecuente durante los últimos años: «Nos personaremos en esa causa para recuperar el dinero malversado». El enunciado anterior, sin más añadidos, resulta complicado discutirlo. ¿Quién no quiere recuperar lo que le/nos han quitado? Pero claro, esa declaración de intenciones puede generar, a su vez, ciertas reflexiones. ¿Es realmente necesaria la personación del Consell en absolutamente todas las causas de corrupción? Porque como mensaje -político- tiene utilidad y se adapta a eso de la crisis reputacional que ha sufrido el Botánico por culpa de aquellos años locos y delictivos del PP. Pero claro, jurídicamente... ¿Acaso la Fiscalía no reclamará la devolución del dinero a sus legítimos propietarios? Todavía surgen más dudas cuando, como en el caso de la visita del Papa, la Generalitat se ve obligada a contratar a un abogado externo para ejercer la acusación. El gasto, de 7.200 euros, quizá es lo de menos. No es significativo. Se trata de una cifra muy baja para un asunto de esta naturaleza. La personación de la Abogacía en todos estos casos curiosamente ha ido en paralelo a la desaparición del PSPV como acusación. Hay quien piensa que estando ya la Generalitat, gobernada por los socialistas, es un gasto innecesario gastar fondos del partido -hasta las últimas elecciones las cuentas no eran muy boyantes- en una acusación popular.

Ese afán por personarse también se ha dado en el Ayuntamiento de Valencia. Así, a bote pronto, se recuerdan dos varapalos de los juzgados. Uno es la expulsión de la causa de las agresiones del 9 d'Octubre, un asunto en el que el alcalde Joan Ribó se empeñó en que había que estar sí o sí. Y fue que no. Lo mismo sucedió con el caso Corbín. «Ustedes no son perjudicados», vinieron a decirle.