Por aclamación ARSÉNICO POR DIVERSIÓN Lo que más asombra es la acogida exultante y cuasi divinizante que acompañó las palabras de Errejón MARÍA JOSÉ POU Viernes, 27 septiembre 2019, 09:11

Hubo un tiempo en que la izquierda reprochaba al PP que allí los candidatos fueran elegidos por aclamación y no como entre los progresistas donde predominaba el carácter asambleario de sus liderazgos. Fue la época en que el PSOE descubrió las primarias, como si el órdago de Felipe González cuando Suanzes, el marxismo o yo, hubiera sido un ejercicio de libre albedrío de los socialistas.

La aclamación siempre fue vista como una decisión poco democrática, autoritaria, propia del sindicato vertical y prueba de la existencia de las elites, esa categoría denostada por el partido de la gente, no de la casta. Solo había algo peor que la aclamación que era la cooptación, es decir, la elección por parte de los ya elegidos de sus iguales, actitud muy propia de consejos de administración del Ibex 35 y otros malos sin piedad.

Frente a eso, los círculos elegían a los representantes del pueblo llano y no había más autoridad que la nacida en su seno porque era de abajo arriba. Así nos vendieron la elección de los dirigentes de Podemos y sus confluencias, aunque resulte sorprendente que los mismos promotores de la iniciativa morada resultaran elegidos sin discusión. O con ella, porque, de existir, después era fácil de laminar por parte de Iglesias. Asi se despidió a Bescansa, Errejón y otros chicos del montón.

Tanto apretó la izquierda que hasta el PP, acostumbrado a proclamar a sus líderes, optó por las primarias cuando Rajoy dejó el sitio para la batalla entre Casado y Sáenz de Santamaría. En el fondo era una ilusión de la izquierda asamblearia que eligió entre Iglesias e Iglesias y que ahora vemos actuar de nuevo con un ejercicio de exaltación, más que aclamación, en la figura de Errejón.

Lo que más asombra en la proclamación de Íñigo Errejón como candidato por Más País -¿a qué País se referirá Compromís?- es la acogida exultante y cuasi divinizante que acompañó las palabras de Errejón al decir que aceptaba humildemente su elección. Lo suyo no fue aclamación sino pura exaltación por los aplausos encarnizados y los vivas entusiastas. Entiendo que hubiera hartazgo por el callejón sin salida de Podemos pero lo vivido en la sede de UGT era la constatación de que hay un No Podemos y de que Más País está apuntando quizás demasiado alto habida cuenta de que caer en brazos del PSOE solo invita a votar PSOE o como dicen los malvados, Más PSOE. Tanta devoción por un líder, como en su momento parecía arrastrar el Niño de las Coletas hasta que se compró el chalet de Galapagar, es irracional. La mesura en la confianza en torno a nuestros líderes es la mejor consejera, visto lo visto. No hay ninguno, ni siquiera un niño bien, becado sin vigilancia, por mucho que se presente como la gran esperanza roja. Esas aclamaciones y los comportamientos próximos al telepredicador no suelen acabar bien salvo en la esfera religiosa. Aunque quizás sea eso lo que se vivió en UGT. Totus Tuus.