LA ACERA DE ENFRENTE

Está incrustada en la condición del valencianista. Esa suerte de optimismo intrínseco que le lleva a agarrarse al primer 'clavo ardiendo' que le propone el equipo y que le sirve para vislumbrar el más frondoso de los vergeles cuando apenas ha brotado un incipiente brote verde tan tímido como vulnerable. Por ello se vino respirando un optimismo inequívoco a raíz de las victorias ante el Sporting y el Celta aunque quedase ahogado, una vez más, el martes en el Coliseum. Resulta cansino volver a escuchar las soflamas que emanan desde la oficialidad apelando al espíritu de Mestalla como arma a blandir en la vuelta de la Copa. Como si Mestalla hubiera fallado en alguna ocasión. Como si el aficionado valencianista no tuviese el cayo endurecido a fuerza de digerir aceite de ricino. Como si el equipo lo estuviera haciendo todo a las mil maravillas y lo que le estuviese faltando para redondear la faena fuese el aliento de su afición. El Valencia puede y debe superar la eliminatoria ante el Getafe como puede y debe superar al Villarreal el sábado y en ninguno de los dos choques les faltará el apoyo incondicional de la grada. Pero además del crujir de gargantas, para ganar a un rival 'aguerrido' como el madrileño, hace falta tirar a puerta y hace falta jugar al fútbol. Y es bueno que se eleven los decibelios de cara al partido de vuelta porque mayor será la presión para el contrincante pero me da la sensación que estamos 'equivocando el tiro' o... cuanto menos confundiendo el argumento. Ahora resulta que Bordalás es el lobo feroz y los jugadores del Getafe 'carniceros despiadados'. Nos hemos vuelto tan estupendos que nos viene de nuevas que se le pregunte a nuestro entrenador por lo dicho antes del partido: lo que hizo Marcelino -hábilmente- fue empezar a jugar la eliminatoria y advertir en voz alta al colegiado acerca de las 'exquisiteces' del Getafe y no se puede pretender que algo así no tenga respuesta posterior. Como si todo esto no lo hubiéramos vivido en tantas ocasiones en la acera de enfrente. Hace unos años nos enorgullecía tener un equipo antipático. Nos gustaba escuchar en estadios lejanos aquello del 'puto Valencia'. Nos parecía que cuando Albelda, Ayala o Carboni dejaban alguna de sus 'exquisiteces' era porque 'los tenían bien puestos' y no nos asustaba ver al Kily González sacar de sus casillas a su marcador. Y yo, ante tal panorama, qué quieren que les diga. Sinceramente y aún con el riesgo de ser tildado de troglodita, me gustaba mucho aquel Valencia canalla y poderoso que tanta inquina despertaba. Me importaba bien poco si Aragonés, Ranieri, Cúper o Benítez caían mejor o peor al resto de entrenadores. Incluso me divertían las acusaciones que llegaban desde los púlpitos del periodismo más ilustrado. Me gusta la acera de enfrente. Me gusta ver ganar a mi equipo y... sí, me gusta Bordalás.