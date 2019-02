Tal com anuncià LAS PROVINCIAS, divendres tingué lloc en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana la VI Jornada dels Acadèmics corresponents. Plat fort del dia la remembrança de Vicente Ramos, acadèmic que fon numerari, en el centenar del seu naiximent. Encetà una glossa baix el títul 'Entre el alicantinismo a la valenciania'el també acadèmic corresponent i membre del Consell Valencià de Cultura Joaquin Santo Matas, qui mostrà virtuts d'amor a la terra de naixença en un home d'estudi i convicció: el Prf. Ramos, quan sabé situar a Gabriel Miró, Altamira o Azorín, en els altars lliteraris imprescindibles de la valencianitat alacantina i en llengua castellana. Pero també en 1978 advertia del perill trencador que ara patim: denunciava en son ensaig 'Pancatalanismo entre valencianos' el cóm d'alguns naturals de Valéncia i uns atres vinguts a destorbar-la, que estaven escampant llavors i fardachant el net gra, que hauria de ser blanca i natural farina valenciana, en l'àmbit universitari. La seua profètica senyal, contestada com fantasmagòrica, hui ya no necessita llançols que dissimulen als actors, perque han acampat, intoxicant, oficialisats per la política i en les escoles, gojant de diners i poder, contra l'identitat i la voluntat valenciana, baix excusa idiomàtica.

Els ben coneguts Cronistes del Regne de Valéncia, allí magnificamrnt representats, són treballadors desinteressats en cada municipi a favor de l'ahir, hui i demà de son entorn, en un quefer imprescindible per a la cultura i si ho soliciten a la RACV, poden gojar del títul com Acadèmic corresponent. És el cas dels participants en la cita en la qual llegiren sobre el tema. Francisco de P. Montblanch 'Vicente Ramos cronista'; Benjamín Agulló 'Fullana i V. Ramos' o Concepción Dominguez 'V. Ramos en el Congreso de diputados' Unes atres comunicacions enriquiren la jornada de profitós resultat.