Acabaremos cazando moscas, con perdón

Es normal que el Pacma califique de ejecución la muerte de dos perros por disparos de la policía en Barcelona y Calafell. ¿Qué va a decir el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (la redundancia es suya)? Pues eso: que los policías son unos violentos de Charlie y los fallecidos, unas criaturas del Señor. Lo anormal es que el Ayuntamiento de Calafell abra diligencias y anuncie que las trasladará al juzgado de guardia. Esto es lo inaudito. Pero así de contemporizadores están los políticos, y quienes no son los políticos, en esta materia. La 'sensibilidad', por no hablar directamente de la parcialidad con que algunos medios de comunicación están abordando estas cuestiones empieza a ser preocupante. Ni uno sólo de los despachos de agencia difundidos a raíz del óbito del calafellense Shaitán se abstenía de repetir, cual salmodia, que el incidente reabría «el debate sobre el protocolo policial para repeler ataques de este tipo». Un planteamiento que lo que suscitaba era la sospecha de que no pocos informadores están tomando al pie de la letra el aforismo periodístico según el cual no es noticia que un perro muerda a un hombre sino que un hombre muerda a un perro. Aunque sea para evitar que la bestia le arranque los brazos y parte de las piernas, como al anciano paseante de Vallecas. De este sesgado jaez era una información local que decía: «Cuidadores de una colonia de gatos investigan la desaparición de ocho animales». Un cuento de Disney que, en vez de denunciar que existe un señor que ha tenido el cuajo de vallar un tozo del jardín del Turia, protegerlo con cámaras y micrófonos y contratar a indigentes para que vigilen el descanso nocturno de los mininos, ponía el acento en el misterioso descenso poblacional que se había producido en el cubil. Y si algo lamentaba era que la policía se resistiese a prestar al asunto la atención debida. No menos disneysiano era el enfoque con que se contaba que la nueva perrera municipal tendrá «vistas a la huerta» para que sus inquilinos satisfagan sus «necesidades visuales» (Glòria Tello dixit). Por cuanto nada se apuntaba en la nota de que el mismo ayuntamiento que se opone a la ampliación de la V-21 porque afectará a la huerta de Alboraya va a sacrificar la de Tavernes Blanques. Talmente como si valorase más a los animales que a las personas. La crónica del asalto «pacífico» a los camiones de un matadero de Algemesí no era mucho más brechtiana. «Uno de los triunfos de la industria cárnica -aseguraba el autor con la fe de un vegano- es el monopolio del relato»: el consumidor desconoce qué ocurre con el animal antes de convertirse en un trozo de carne. Ocioso será recordarle entonces que los seguidores de San Antonio, patrón de los animales puestos por Dios al servicio del hombre, se dedicaban a la cría y venta de marranos para alimentar a los pobres.