ABUSAN DE LOS 'BOUS AL CARRER'

Las gentes de 'bous al carrer' andan estos días con el gesto torcido, tras unos cuantos intentos frustrados para razonar con la señora Oltra sobre el nuevo reglamento de esos festejos. No hay aparente razón para impedir el encuentro más allá de la que suponemos estrategia recurrente de nuestra vicepresidenta, partidaria del sí pero no, póngame una coma aquí, quíteme un sustantivo allá, con tal de marear la perdiz hasta el infinito y más allá.

La historia viene ya de lejos. Comenzó unos meses después de haber alcanzado Compromís el poder. Desde entonces, la princesa de las camisetas reivindicativas juega al escondite con las buenas gentes de los 'bous al carrer'. Ahora les exige un nuevo reglamento, más tarde una modificación, luego otra y, cuando finalmente les ha marcado una fecha para reunirse y firmar todo lo que les ha exigido, les dice que no, que la reunión hay que posponerla. De dolor, señora, de dolor.

Estas personas, con el entusiasta e incansable presidente de la Federación de Bous al Carrer, Vicente Nogueroles, al frente, han llegado al hartazgo y le dicen a la vicepresidenta del Consell, que así no se hace camino al andar. Que ya son mayorcitos para que los mareen. Que si desde un principio les dice que no está por la labor, porque sus socios de Los Verdes se lo impiden, ellos no hubieran gastado energías, tiempo y dinero en crear un nuevo reglamento a la medida de las exigencias de los intransigentes.

Pero como no hay dos sin tres, les surge otro problema, este de fácil solución, pues para eso está la ley de la oferta y la demanda. Resulta, que hay ganaderos que les venden un toro sin tentar y sin torear, y cuando lo reciben, resulta que está tentado y toreado. Y no es lo mismo, ni por precio ni por comportamiento. Y eso, en román paladino es una golfería que el propio sector ganadero debería preocuparse en erradicar si no quieren perder su apoyo, que no es poco. Deben meditarlo. Como también debe hacerlo la vicepresidenta Oltra, que luego perderá la elecciones y buscará culpables, en vez de razones.