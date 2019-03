Una buena amiga compartió conmigo una fotografía colgada en las redes sociales. La foto era de un niño en el centro de una portería de fútbol bajo una lluvia torrencial. A su lado y sosteniendo un paraguas, que atemperaba algo la cuantiosa lluvia, su abuelo; él se mojaba, el nieto también, pero menos. En el borde superior del recuadro se podía leer: un padre da la vida por sus hijos. Y en el borde inferior: el abuelo manda al paro el ángel de la guarda. ¡Una verdad en una sola foto! Acabo de recibir la foto, y, como este es el Día del Padre he pensado en los abuelos. Y, como estamos en Fallas, a más de un abuelo veremos a primeras horas de la mañana con la bolsa de buenos para los nietos.

Ahora que se habla tanto de compaginar trabajo y familia ¿Qué harían muchos padres y muchas madres sin los abuelos llevando y recogiendo a los nietos en los centros docentes, preparándoles la comida? Lo dicho ¡ángeles de la guarda! Y no me olvido, ni mucho menos, de las pensiones, porque de las pensiones viven la inmensa mayoría de los abuelos. Pensiones que se han ganado con justicia a lo largo de su vida laboral; pensiones que les permiten un mínimo, en algunos casos, de bienestar. Pensiones que les permiten cuidar a sus nietos y ayudar, en muchos casos, a sus hijos. ¡La sociedad no puede mostrarse rácana ante el problema de los pensionistas!

Y los monumentos falleros honran a los abuelos con ninots emocionantes y llenos de cariño. Quizás por eso -también porque soy abuelo- en el Día del Padre me acuerdo de los abuelos, como se recordaran sus hijos de ellos ¡a buen seguro también los nietos! Espero que el tema de las pensiones estará presente en los programas electorales. Y espero que los políticos sean conscientes del problema de las pensiones dignas y de su continuidad. No hace falta que recuerde lo dicho por Cicerón en su obra 'Sobre la vejez': les debemos lo que hemos llegado a ser. ¡Y no creo que los ángeles de la guarda se quejen de estar en el paro por los abuelos!