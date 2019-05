EL ABUELO, EL NIÑO Y EL BORRICO CUARTO MENGUANTE Como en aquel viejo cuento de siempre, la afortunada donación de aparatos contra el cáncer levanta absurdas críticas VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 25 mayo 2019, 09:15

Muchos recordarán aquel viejo cuento con moralina que les contaron hace tiempo: el del abuelo, el niño y el borrico. Resulta que iban los dos a pie, con el asno del ronzal, y al pasar frente a unas personas que estaban de cháchara, comentaron éstas: «Hace falta estar tontos como esos dos para ir andando y no valerse de su montura». El hombre mayor escuchó la crítica y subió a su nieto a lomos del burro, pero un poco más adelante se cruzaron con otros que dijeron: «Sí que es cachazas ese jovenzuelo, que va bien descansado mientras el viejo parece que no puede con su alma». Con lo que el abuelo propuso al chaval que intercambiaran el descanso: bajó el niño y subió el yayo. Sin embargo, otros transeúntes que se cruzaron más allá indicaron lo mismo que los anteriores pero al revés: «Qué carota es ese hombre, bien sentado en el borrico mientras el crío anda arrastrándose». No les quedaba más que probar con la última combinación posible, y se subieron ambos a lomos del burro, por ver si así acallaban por fin a todos. Pero tampoco resultó. Los que estaban sentados a la puerta de un bar, exclamaron al verlos: «¡Pobre animal, si lo van a reventar entre los dos!»

Ocurre así más de lo que nos imaginamos en la vida cotidiana; es difícil contentar a todos, si no imposible. Lo habitual es que surjan opiniones de todos, ante todo y divergentes. Naturalmente, mucho más en tiempos de elecciones, cuando los impulsos políticos se revolucionan y los de algunos se radicalizan con el ánimo supuesto de captar así más adeptos a su causa, es decir, votos que aseguren aprobar la oposición para cuatro años.

Quién nos iba a decir que la decisión de la Fundación de Amancio Ortega de donar a la Sanidad pública española avanzados aparatos de radioterapia contra el cáncer, por valor de 310 millones de euros, iba a ser criticada incluso antes de arreciar reconocimientos y beneplácitos, como, afortunadamente, también recibe.

Nueva versión del cuento en el que surgen inesperados modos de ver un asunto, con interpretaciones rebuscadas y con desprecio a las personas y al sentido común.

Desde altas instancias del partido Podemos se ha cuestionado la donación como una «limosna de multimillonario» y una indignidad y se ha llegado a levantar sombras sobre el grado de cumplimiento fiscal del donante, sin ninguna clase de prueba ni indicio. El planteamiento de este partido viene a ser éste: Si alguien es capaz de donar algo así es porque gana demasiado, y lo que hay que hacer es obligarle a pagar más impuestos y con ese dinero que recaudemos ya compraremos lo que haga falta.

En el fondo, una perversidad ideológica que no tiene rubor de mostrarse a las claras en las formas, tan viejunas, que creíamos más superadas a estas alturas. Frente a ello, la realidad que celebramos: muchos miles de pacientes se benefician de esos aparatos donados que no tenían los hospitales a los que han llegado.