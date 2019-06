Una amiga me pregunta cómo se llama el abuelo de Heidi. Hombre, ni Los Lobos. Mmm, el Viejo de los Alpes. Todo mal. Ada Colau me habría llevado a la cárcel de los que no practican la neolengua de su Guía de Comunicación Inclusiva. Inmigrante, no. Migrante. Propone sustitutos y da «reflexiones». No se dice inmigrante de segunda generación, sino descendiente de personas que migraron. Reflexión: «La migración no se hereda». No se puede ir al chino. «Definir una tienda por el pretendido origen de la persona que la regente es excluyente». Hay que sustituir «que te den por el cu...» por «vete a freír espárragos». Lo de abuelos y abuelas tiene más que ver con la buena educación que con la corrección. Hay que decir personas mayores. Reflexión: «Con abuelos y abuelas sólo nos referimos a las personas mayores que han tenido descendencia». Menos mal. Supongo que Viejo de los Alpes tampoco estará bien visto. Hessen se llamaba el abuelo de Heidi.