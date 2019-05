¿DÓNDE ESTABAN EL 25 DE ABRIL?

Durante años, el nacionalismo valenciano, el que mira hacia Cataluña, nos ha estado martilleando machaconamente con el 25 de abril, la mitificada Batalla de Almansa, la posterior pérdida de los Fueros a manos del malvado Felipe V, el proceso de 'castellanización' al que a partir de entonces fue sometido el Reino de Valencia y que sólo terminaría ya en democracia con la aprobación del Estatuto de autonomía... El soberanismo catalán lleva hasta el paroxismo este episodio de la guerra de sucesión -un conflicto dinástico que acabó en una contienda civil con participación extranjera-, transformándolo falazmente en un conflicto entre España y Cataluña, una interpretación interesada y muy alejada de lo que en realidad sucedió. Todos los años, el catalanismo político y cultural celebra en Valencia una manifestación conmemorativa de la batalla, una táctica habitual del perfecto nacionalista, que celebra no las victorias (el 9 de Octubre) sino las derrotas, un momento histórico que contribuye a afianzar su estrategia del enemigo exterior, el Estado centralista y opresor que aplasta las ansias de autogobierno de las naciones ocupadas. Pero este año ha sido diferente. Y lo ha sido porque el 25 de abril era tres días antes de unas elecciones en las que ese nacionalismo se jugaba mucho. Como todos. Lo cual explica -que no justifica- que en el acto institucional que todos los años tiene lugar en Les Corts Valencianes (que en esa jornada celebra su día) no estuvieran presentes los principales referentes de Compromís, la marca nacionalista. Ni la vicepresidenta Mónica Oltra ni los consellers Marzà, Climent y Alcaraz acudieron al parlamento valenciano, inmersos como estaban en plena campaña electoral, que en esas fechas les parecía algo mucho más trascendente (para sus intereses) que el recuerdo de una batallita de hace 312 años. Para acabar de rematar la faena, en el cierre de campaña de la coalición -que tuvo como escenario la plaza de la Virgen- proyectaron la imagen de Oltra sobre la fachada del Palau de la Generalitat, edificio público que además es Bien de Interés Cultural, lo que impide este tipo de usos partidistas. El mensaje parece claro, en campaña electoral no hay sentimientos que valgan, lo primero es lo primero. Y lo primero, al menos para Compromís, era sacar votos de debajo de las piedras (que finalmente no salieron), aunque sea a costa de hacer un uso indebido de un monumento cargado de simbolismo. O de despreciar la celebración de un día que luego, durante la legislatura, nos cansaremos de escuchar que es una fecha emblemática para todos los valencianos, cuando perdieron sus derechos, su lengua... Tanto relato fantástico para al final hacerle un feo a Morera y marcharse a repartir propaganda.