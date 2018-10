Supongo que nos dimos un abrazo debido al día y a la temprana hora. Era sábado y el reloj marcaba las 8:30. Imagino que el espontáneo abrazo llegó por la emoción de vernos tan frescos a esas horas. Seguimos coincidiendo cada semana, para discutir proyectos de futuro o para contemplar algún partido de fútbol, en su casa o en la mía. «Creo que nunca te había visto tan temprano un sábado», le dije. «Yo a ti tampoco», respondió.

Él marchaba hacia un quiosco cercano para comprar prensa y, ojo al dato, como acuñó el inmortal clásico de las ondas, un par de enlatadas bebidas energéticas de esas. Yo había quedado con un amigo para largarme al campo (¡de golf, manda huevos!) y echar unas bolas. Nos traspasó cierta risa nerviosa al observar nuestras sanas costumbres y nuestros modosos despertares justo un sábado. Luego él recordó una discoteca golfa, elegante y canalla, donde se reunía a lo mejor de cada casa, que se plantificaba en una calle paralela a la mía. «¿Te acuerdas? Hace unos cuantos años a estas horas es cuando huíamos de ese tugurio como ratas y nos encaminábamos a tu casa para tomar la última...» No hubo pizca de quejosa nostalgia en esa inmersión temporal, tan sólo se trataba de la constatación del cambio en nuestras costumbres y en nuestros horarios. Y sí, de repente me acordé aunque aquellos episodios yacen un tanto en la nebulosa de la mediana juventud, en una especie de tierra de nadie donde surge algún fogonazo que ayuda a la sonrisa del superviviente. Quedó, por suerte, atrás aquel tiempo y supimos, por puro instinto, reciclarnos, evolucionar, adaptarnos a los rigores de la implacable edad. «Bueno, me voy que me esperan, nos vemos...», le mascullé. Me miró fijamente y preguntó: «Oye, ¿eso del golf mola?» Contesté que sí. Me acaba de llamar para explicarme que empieza esta tarde.