ABIERTA DE PAR EN PAR

A uno le pueden abrir la puerta de muchas maneras. Y no me refiero a esa amabilidad, cada día más en desuso, que pueda mostrar otra persona al cederle a uno el paso de una instancia a otra. Abrir la puerta, enseñar el camino de salida, es una invitación como otra cualquiera a marcharse a casa. Una buena retirada a tiempo puede ser mejor que esperar el escarnio de ser destituido, humillado públicamente, destrozado en los medios, abochornado por una mala gestión. À Punt arrancó sus emisiones hace poco más de un año. Sus índices de audiencia desde entonces apenas le han hecho superar el anonimato. La publicidad no ha perdido la cabeza por aparecer en sus pantallas -más bien al contrario-. Su programación recuerda en exceso a la de Canal 9, la televisión autonómica de la que se pretendía huir. Sus cuentas comienzan a dibujar la misma peligrosa senda de descontrol que en su día llevó a TVV a convertirse en un pozo sin fondo de deudas. No hay acusaciones de parcialidad en su contenido porque, y es lo más triste, ese contenido apenas si tiene trascendencia. Cuando nació la cadena que dirige Empar Marco se pensó que la periodista tenía en sus manos una poderosa herramienta de influencia política y social. Un año después, la realidad demuestra lo equivocado del análisis. À Punt es intrascendente no sólo para una mayoría de ciudadanos, que optan por informarse a través de otros medios o prefieren los contenidos que se difunden desde distintas plataformas. También lo es para los poderes políticos y económicos, a los que les preocupa entre poco y nada aparecer o no en las pantallas de la televisión valenciana. El consejo rector se encuentra en uno de los supuestos que recoge la ley de creación del ente para ser destituido. El contrato programa pactado con la Generalitat se convirtió hace tiempo en papel mojado. La cadena reclama más dinero para gastos casi desde el primer día, a pesar de que la dirección dispone exactamente de los fondos que se pactaron. El Palau de la Generalitat fue el primero en entender la inutilidad del invento. Con un Gobierno central que aprieta pero que no ahoga con las cuentas autonómicas -no se vuelvan a convocar elecciones generales-, hasta la Autoridad Fiscal (AIReF) avisó a Puig y Oltra de que el gasto en televisión cuando no se cumple el déficit ni la regla de gasto constituye un lujo que debería sonrojar a cualquier gobernante. Que À Punt quiera ser servicio público y herramienta para la promoción del valenciano se convierte, si no la mira nadie, en un capricho caro de mantener. El modelo, un año después, ha fracasado. Y, no tomar medidas para corregirlo supone una irresponsabilidad. A Marco ya le han abierto la puerta de salida. Josep Moreno, mucho más intuitivo, ya la ha cruzado.