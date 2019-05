EL ABANDONO DE ESTUDIOS NOS SALE MUY CARO

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señaló hace unos días que uno de cada tres universitarios españoles abandona el grado en el que se matricula; el 21% para abandonar definitivamente la universidad y un 12% para cambiar de estudios. El coste de este 'fracaso universitario' se acerca a los mil millones de euros, no sólo para las cuentas públicas, sino también para los bolsillos familiares. En estos casos, sí se puede hablar de un gasto y no de una inversión en la educación. Los suspensos y el abandono de los estudios es la gran debilidad de nuestro sistema educativo en comparación al resto de sistemas europeos. Y hay que entender que si en inversión educativa todavía vamos algo rezagado, además gastamos de modo más ineficiente, por lo que, digamos, la inversión neta es todavía menor.

Es difícil encontrar las causas de estas cifras ya que no sólo se pueden definir como universitarias al observar que es un rasgo compartido de todas nuestras etapas postobligatorias. La tasa bruta de acceso a los ciclos de Grado Medio es del 39,4% y a Grado Superior del 37,6%. En cambio, la tasa bruta de titulación está en los ciclos de Grado Medio en el 24,7% y en el 27,8%. Es decir, que en los ciclos de Grado Medio la población que accede desciende un 37% en la titulación, y la bajada es del 26% en el caso del Grado Superior.

En cuanto al abandono educativo, ya saben que España está en el podio europeo, junto con Malta y Rumania, en este indicador. De hecho, la Comunitat Valenciana, por fin, en este primer trimestre del año ha logrado bajar del listón del 20%, hasta el 19,2%. Todavía por encima del 17.8% de media española. Lo que se sabe menos es que el abandono educativo corresponde más a Bachillerato y FP que a la ESO. De este 17,8%, el 7% corresponde a jóvenes sin el título de la ESO y el resto (10,8%) a jóvenes que sí tienen el título de la ESO. No está de más recordarlo, porque tendemos a centrar la mirada en la ESO y no es la Postobligatoria, donde el agujero siempre ha sido mayor. En los peores años (académicos) de la primera década del milenio, de cada tres abandonos escolares, uno correspondía a la ESO y los otros dos a Bachillerato o FP de Grado Medio, que es el que realmente se ha reducido a la mitad en la última década.

El coste de este abandono por etapas no está cuantificado, pero sí el de la repetición de curso, que parece ser otra cosa pero forma parte de este mal educativo-cultural. Sólo en la Comunitat Valenciana, cifró hace un par de cursos la Conselleria, la repetición supone 120 millones de euros. La OCDE cifraba que la repetición se llevaba el 10% del presupuesto de Primaria y Secundaria en España, con un coste unitario de 7.700 euros por alumno repetidor.

En definitiva, el tridente de ineficiencia escolar -suspenso, repetición y abandono­- no sólo representa vidas académicas truncadas, sino también un gasto educativo que deja de invertirse en otro lado. El impacto no es tanto para el propio sistema, pues al fin y al cabo, y no se entienda como reproche, este gasto añadido termina en más escuelas y más docentes, sino para la sociedad.

Con estas cifras, se intuye que el problema del abandono en la obligatoria (ese 7% que se resiste) es más limitado que en la postobligatoria, incluyendo aquí la universitaria, y que llega a explicarse más por los condicionantes socioeconómicos, las dificultades familiares graves, las bolsas de marginalidad y las dificultades de aprendizaje de los alumnos. En cambio, sería oportuno hablar más del abandono en FP, Bachillerato y universidad, más cuando son etapas voluntarias que también se financian, en buena parte, con fondos públicos y, por tanto, al igual que hay que exigir que nadie se quede fuera por razones económicas, también pedir responsabilidad para un aprovechamiento de la inversión de todos. Es en este sentido que la propuesta del "aprobado de honor" que en campaña prometió Puig, por el cual las asignaturas aprobadas estarían libres de tasas, nos puede salir a cuenta.

En este contexto, también parece fundamental reforzar la orientación, que los itinerarios que se plantean a los jóvenes no correlacionen con sus notas (los buenos estudiantes a Bachillerato/universidad y los renqueantes a la FP) sino con sus intereses. Justo por eso, hay que trabajar en que el alumno tenga una mirada más amplia para descubrir nuevos intereses que hasta ahora no se había planteado.