En 2020 Europa cumplirá 2500 años Una pica en Flandes Se celebran dos milenios y medio de la batalla de Salamina y de la primera traición de la historia: las Termópilas ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 11 febrero 2019, 07:56

Tras un agitado debate en el parlamento griego acerca de Macedonia del Norte, ya de noche, con un vaso de vino en la mano y un cuenco de aceitunas verdes sobre la mesa de la taberna, nos entreteníamos filosofando frente a la Acrópolis de Atenas cuando mi amigo me soltó como si nada: «El próximo 2020 se cumplirán 2500 años de la batalla de Salamina». Me quedé helado; ¿2500 ya? Joder, joder, no me lo creo. Pero si parece que fue ayer, le respondí. Fíjate tú, tal que si lo tuviera delante es que estoy viendo a mi tronco Temístocles reclamando al pueblo la construcción de una flota para detener a los nazis persas. «¡Sólo las murallas de madera nos salvarán de los bárbaros!», clamaba el muy cachondo que le había anunciado el oráculo de Delfos y que las murallas de madera eran barcos. Claro, todo el mundo se lo tragó, si es cosa de la pitonisa de Delfos nunca hay discusión, esa drogada que habla con los dioses..., y se botaron los trirremes con los que en Salamina le dimos una paliza al tal Jerjes.

Atiende, que entonces también hará 2500 años de lo de las Termópilas, ¿no? ¡Qué burrada, cómo pasa el tiempo! Mira lo que te digo, la cara de Leónidas sí que se me ha despintado un poco y la de sus 300 espartanos ya ni te cuento. Como los mataron a todos y de esa forma tan heroica, escucha que lo de «Si vuestras flechas nos tapan el sol lucharemos mejor a la sombra» aún me pone la piel de gallina, pues eso que de estos pobretes me quedó más la emoción que el retrato mental de sus semblantes. ¿Y qué fue del facha de Temístocles? Ah, es verdad, en agradecimiento por su victoria lo imputaron, lo humillaron, lo expulsaron y acabó pidiendo un sitio prestado donde morirse. Sí, sí, me acuerdo. Que en aquella época ya éramos un régimen de opinión pública y ya machacábamos a los tontos que se dedicaban a la política, ¿no iba a acordarme?

Temístocles engañó a los persas enviándoles un mensaje trampa que los metió en una ratonera. Así pues, se cumplen también dos milenios y medio de la primera noticia falsa de la historia, ¿cierto? Y de la primera traición, dado que por la espalda y merced a un renegado cayeron las Termópilas. Qué horror, qué mayores somos.

Mi amigo concluyó: «Esteban, desde Salamina la razón está de nuestra parte. Sin Salamina no existiría Europa. Seríamos esclavos. Ni democracia, ni filosofía, ni cristianismo, ni medicina, ni arte, ni amor, ni qué se yo. Aquella fue la primera victoria definitiva de la libertad frente a la tiranía. La Unión Europea debería celebrar estos 2500 años como un cumpleaños». Y yo, coño, que de acuerdo. Añadí: «Escríbelo». Y él: «Yo no escribo nada, sugiérelo en tu columna». Y yo: «Se te está poniendo boca de asco, ¿no te habrás echado otra vez cicuta en la copa?, pero qué vicio tienes...». Y mi amigo se levantó y se perdió cojeando por las callejas de Atenas. Y vuelta a empezar.