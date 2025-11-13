El olvido de Sanidad con los trabajadores discapacitados

El TSJ ha puesto patas arriba el proceso de oferta pública de empleo que Sanidad llevó a cabo en 2022, en la etapa del Botánico. ... Una resolución del tribunal el pasado 30 de octubre admite el recurso de 835 personas porque la conselleria no incluyó en las 3.100 plazas ofertadas el 7% que marca la normativa para discapacitados. No se reservó ninguna para este colectivo y ahora los juzgados les han dado la razón.

Por el momento Sanidad está estudiando las vías legales ante esta situación y no ha tomado ninguna decisión, ya que van a esperar a que haya una sentencia firme, porque ante la actual todavía cabe recurso. Se trata de 217 plazas, que fueron adjudicadas en su momento a otros perfiles de candidatos, las que ahora tendrían que pasar a ser para el cupo de discapacitados en diversos puestos de la sanidad pública, según el mínimo que establece la ley.

La OPE corresponde a diciembre de 2022, durante la etapa de Miguel Mínguez como conseller de Sanidad, mientras que en febrero de 2023 los afectados por este olvido al personal discapacitado interpusieron un escrito de impugnación, para pedir que se incluya en las bases de la convocatoria la correspondiente reserva de plazas para personas con discapacidad o diversidad funcional.

Ahora Sanidad debe hacer frente a un problema heredado de la anterior gestión, y a falta de que se produzca la sentencia firme, se puede dar el caso que el juzgado declare nulas esas 217 plazas de oposición, obligando a retrotraerlo a una fase anterior, corregir puntuaciones o repetir ejercicios. O bien, dejar en sus puestos a quienes ganaron esas vacantes y sacar a concurso nuevas plazas para discapacitados, pero en cualquier caso la decisión es polémica y conllevará críticas de los afectados.

El TSJ se basa en la jurisprudencia y en el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando ordena que «en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad», según la normativa. Ante esto, el tribunal apunta que «la norma no deja espacio a la duda», y por tanto admite a trámite este recurso.

Se opuso

Sin embargo, la Administración se opuso en un primer momento al recurso y alegaba que la OPE era correcta y ajustada a derecho, pero el juzgado ha demostrado que no era así. El Abogado del Estado justificaba que la ausencia de un porcentaje para discapacitados es que esa reserva legal ya se hizo valer al entrar interinamente al servicio de la Administración, pero el TSJ establece que el argumento no tiene coherencia. Además, el tribunal añade que a los aspirantes en situación de discapacidad «les ha costado más que a otros lograr determinados méritos», pero destaca sobre todo que el error de Sanidad es «ilegal por omisión al no prever ninguna reserva para discapacitados», según aparece en la resolución.

Es el único de los tres puntos que sí ha admitido el TSJ, ya que los denunciantes también pedían que se incluyeran los méritos por el tiempo trabajado en concesiones administrativas y que también pudieran participar el personal que viniera de un centro donde se hubiera revertido la gestión de privada a pública. Pero ambas peticiones han sido rechazadas por los juzgados y sólo la tercera, de los discapacitados, es la que sigue en marcha.