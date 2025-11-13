Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos personas caminan frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Manuel Bruque

El olvido de Sanidad con los trabajadores discapacitados

EL TSJ estima un recurso contra la OPE de 2022 porque en las 3.100 plazas que se ofertaron no incluyeron el cupo del 7% para diversidad funcional

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 02:04

El TSJ ha puesto patas arriba el proceso de oferta pública de empleo que Sanidad llevó a cabo en 2022, en la etapa del Botánico. ... Una resolución del tribunal el pasado 30 de octubre admite el recurso de 835 personas porque la conselleria no incluyó en las 3.100 plazas ofertadas el 7% que marca la normativa para discapacitados. No se reservó ninguna para este colectivo y ahora los juzgados les han dado la razón.

