Oltra limita la estancia de menores en Alborache y enviará más policía Vecinos de Alborache, ayer ante Les Corts. / juanjo monzó Los vecinos se concentran en Valencia y abroncan a Puig y a la vicepresidenta mientras acceden a Les Corts J. S. Viernes, 1 marzo 2019, 00:43

Después de varios intentos, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, recibió ayer a los vecinos de Alborache que se concentraron ante Les Corts Valencianes para rechazar la instalación del centro de recepción de menores en el municipio.

Mónica Oltra se reunió con la Plataforma Cívica Independiente de Alborache al terminar la sesión de control en Les Corts y después de que los vecinos la abroncaran mientras accedía al Palacio de Benicarló acompañada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Según explicó el portavoz de la plataforma, Juanjo Clemente, en el encuentro la vicepresidenta les comunicó su intención de que el albergue de Alborache no actúe como centro de recepción de menores más de un año. Además, se comprometió a incrementar la vigilancia con más presencia de la policía autonómica y a evitar que se produzcan incidentes como los sucedidos en Buñol.

Clemente calificó la reunión de «positiva», aunque señaló que continuarán luchando para que el centro no se instale en Alborache. «Nosotros queremos que continúe el albergue, que es una riqueza para el pueblo», señaló.

Clemente señaló que su protesta se debe a que consideran que la decisión de trasladar el centro de menores de Buñol al albergue del IVAJ del municipio «no es la más acertada». «Contra estos chicos no tenemos nada, pensamos que necesitan mucha ayuda pero, desgraciadamente, Alborache no es el mejor sitio para que se ubiquen porque el municipio tiene una carencia muy grande de servicios», remarcó. Además, resaltó que solo cuentan con un médico y a nivel cultural y de ocio no hay «oferta» para que «estos chicos se puedan reintegrar».