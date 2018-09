Oltra y cargos de Compromís atacaron a los jueces por los fallos avalados por el Supremo Mónica Oltra. / gva J. B. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:51

valencia. Los autos del Tribunal Supremo que bendicen las primeras sentencias del TSJCV, las que frenaron el modelo lingüístico inicial del Consell, no tendrán efectos prácticos pero chocan con el cuestionamiento continuo que sufrió el tribunal valenciano por parte de cargos de Compromís, muy críticos con los fallos que acabaron con el polémico decreto de plurilingüismo. La misma tónica se ha mantenido cuando la justicia ha tumbado otras medidas como el recorte de conciertos.

Mónica Oltra 14 de julio de 2017

«Un tribunal no puede ser una segunda cámara»

Tras el pleno del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra fue preguntada por si preocupaba que el TSJCV funcionara como una segunda cámara para reorientar y reinterpretar decretos tras las últimas decisiones adoptadas, concretamente la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo (que ha quedado avalada por el Supremo) y la paralización del recorte de conciertos en dos centros. La portavoz del Consell dijo que «un tribunal no puede ser una segunda cámara» y que «para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, y es obvio que los magistrados del TSJCV no se han presentado a elecciones», sino a «oposiciones, que aunque rima no es lo mismo».

Àgueda Micó 13 de julio de 2017

«Se está forzando la separación de poderes»

Un día antes Compromís emitió un comunicado en el que la coportavoz del partido y dirigente del Bloc se refería a la suspensión cautelar del recorte de conciertos de Bachillerato en dos colegios. «Parece que hay una parte del poder judicial interesada en ir contra el Gobierno del Botánico en general y contra la Conselleria de Educación en particular. Quien quiera hacer política que se presente a las elecciones», dijo. Aunque se refería a una cuestión distinta sobre la que todavía no se ha pronunciado el Supremo, su siguiente declaración sí se refería directamente a las medidas relacionadas con el decreto plurilingüe, en ese momento paralizado cautelarmente. «Hemos visto ya una serie de decisiones judiciales contrarias a las políticas del Consell del Botánico fundamentadas en una base jurídica muy débil que han generado mucha controversia y críticas de numerosos expertos en Derecho Administrativo. El copago farmacéutico, la apuesta por el plurilingüismo, la contratación de conciertos... Estamos viendo cómo se está forzando la separación de poderes», dijo.

Josep Nadal Julio de 2017

Los jueces, en las futuras listas del Partido Popular

En aquellos días también hubo debate en Twitter, si bien es difícil aseverar si los ataques venían por la paralización de los recortes de conciertos o por el decreto de plurilingüismo. Un asesor de la Conselleria de Economía publicó que «la política se hace en los parlamentos y en los gobiernos, no en los juzgados», y un miembro del equipo de Compromís en la Diputación de Alicante apuntó que preparaba «el currículum para el TSJCV» por si «para la próxima campaña electoral necesitan politólogos». Por su parte, el diputado autonómico Josep Nadal ironizó con que el tribunal podría incluirse en las futuras listas del PP.

Fran Ferri 27 de julio de 2017

«Un posicionamiento político ideologizado»

La réplica del portavoz de Compromís en Les Corts llegó tras conocerse la sentencia derivada del recurso del sindicato Csi·f presentado por la vía de protección de derechos fundamentales, que supuso la primera mutilación del decreto de plurilingüismo al anularse los títulos oficiales de inglés para los alumnos con más valenciano. Esta decisión también ha quedado bendecida por el Supremo al inadmitir el recurso de casación de la Generalitat. Ferri dijo que no compartía el razonamiento del TSJCV y consideró que ponía «una lengua oficial como el valenciano en una situación de desventaja y subordinación». También indicó que «se deben acatar las sentencias» pero que estaban «obligados a defender nuestra autonomía, la democracia y la igualdad del valenciano», señalando que no podían compartir posturas que «atacan el valenciano y la autonomía de los valencianos con un posicionamiento político totalmente ideologizado».

Enric Morera 27 de julio de 2017

«Involución» por tener que volver al modelo del PP

El presidente de Les Corts difundió en Twitter el siguiente mensaje: «Nos dicen que hemos de volver al modelo de incompetencia lingüística. Incapacidad de aprender inglés y marginar gravemente al valenciano. Involución». Su reflexión está vinculada a la suspensión cautelar del decreto plurilingüe que obligaba a volver al modelo del PP, y llegó tras rechazar el TSJCV el recurso de la conselleria que pedía el levantamiento de la medida.