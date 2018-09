Oltra asegura que apoyar la exposición independentista «es bueno y muy sano»

Si hace una semana la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, justificaba la exhibición de las esculturas sexuales de Antoni Miró en la explanada de la Marina apelando a que el cuerpo humano «es una cosa bonita», ayer tuvo que mostrar de nuevo su apoyo a la muestra tras conocerse el contenido completo de la retrospectiva impulsada por la Generalitat. Esteladas, cuatribarradas, lemas independentistas y cargas policiales componen algunas de las imágenes retratadas por el artista alcoyano.

Oltra, que no acudió a la inauguración, insistió de nuevo en que no entiende «determinadas polémicas» y aseguró que el Consell «da apoyo» a las manifestaciones artísticas «sin censura». «Aquí no se aplica la censura, entre otras cosas, porque felizmente la Constitución la prohíbe», apuntó. «Hay gente a la que no le gusta» algunas expresiones artísticas por lo que, a su juicio, «esa gente tendrá que mirarse sus problemas de miedo a la libertad».

Preguntada por el respaldo económico de Presidencia de la Generalitat a la exposición en la Marina, ya que tiene un coste de 110.00 euros, la portavoz destacó que dar apoyo «a las artes con dinero público es algo muy bueno y muy sano», de igual modo que el Consell «da apoyo a actividades económicas».

En este sentido, argumentó que el ámbito cultural también «crea empleo, genera bienestar, formación y educación» y puso como ejemplo que el «cambio de política en esta comunidad y la inversión en cultura hace que la Comunitat ganara el año pasado 30.000 espectadores».

El desembolso para las arcas autonómicas no fue el único aspecto sobre el que la líder de Compromís tuvo que pronunciarse tras el pleno del Consell pues también abordó el contenido político de los lienzos que componen la serie 'Mani-festa', ya que reflejan las manifestaciones independentistas y se ven numerosas esteladas. Según Oltra, el artista se limita a mostrar «movilizaciones en nuestro país en los dos últimos años».

Es «una manifestación de lo que está pasando. ¿O no está pasando esto? Hay quien a lo mejor se piensa que por no contarlo no pasa, pero es que sí que pasa», resaltó Oltra. «Lo cuentan los telediarios y lo cuenta una expresión artística», añadió.

Invitación a los colegios

Por último, la vicepresidenta también respaldó la iniciativa de la Conselleria de Educación de enviar invitaciones a los colegios públicos y concertados para visitar la exposición de Miró y participar en los tres itinerarios culturales previstos. En uno de ellos, por ejemplo, se propone analizar el significado de los puños y las estrellas de algunas obras.

Según Oltra, esta actuación forma parte del programa 'Mochila cultural' con el que se quiere involucrar a los centros en actividades culturales con proyectos «más experienciales». Explicó que esas cartas se envían «habitualmente» con la oferta de la Comunitat para que los alumnos «salgan más del aula».