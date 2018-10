Oltra afirma desconocer el plan contra la violencia de género pese a que Bravo lo mostró al Consell La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. / damián torres Bonig insta a Puig a «llamar al orden» a la vicepresidenta y a la consellera por sus desencuentros en «un tema tan serio» D. G./J. A. M./AGENCIAS VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:34

El nuevo encontronazo protagonizado el lunes por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, en relación al nuevo plan presentado por esta última para combatir la violencia machista -y que la primera aseguró desconocer-, tuvo ayer un nuevo capítulo y nuevos actores.

Bravo insistió ayer en que llevó copia del documento a todos los consellers en el último seminario del Consell que se celebró en julio, que incluía la propuesta de potenciar las unidades de evaluación para acercar los recursos a los partidos judiciales -y que hizo público a los medios de comunicación el lunes-, por lo que se sobreentienda que Oltra también contó con una copia. Aún así, la consellera de Justicia matizó: «Es verdad que al final todos los papeles no los puedes leer». Además, aseguró que «en ningún momento he sentido la presión ni el enfado» de la vicepresidenta y agregó que Oltra le trasladó que «le parecía una buena idea» y que «lo estudiaría». La vicepresidenta, por contra, apuntó ayer que «no hay ningún desencuentro, no hay ninguna historia rara, simplemente que cuando conozca la propuesta, hablaré». En esta línea, insistió en que desconocía la propuesta y tiene «la costumbre» de no opinar de lo que desconoce porque «no es» su «estilo», pese a que en política «todo el mundo opina sobre muchas cosas, las conozca o no», agregó la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ante este nuevo rifirrafe, que se suma al protagonizado por ambas en agosto en relación a la implantación de una comisaría sobre violencia de género en la Ciudad de la Justicia, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, señaló que las «discrepancias en un tema tan serio se solucionan dentro del Consell». «Es tan grave la violencia de género que me parece tremendo que, además, dos mujeres se estén peleando por este tema», lamentó, para criticar que «la imagen que se está dando del 'Govern del Titànic' es de total desgobierno».

A su juicio, «están todos más preocupados por las tácticas electorales que por solucionar los problemas de los valencianos». La dirigente 'popular' indicó que «aquí hay un culpable», el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «tiene que coordinar su acción de gobierno y llamar al orden a dos mujeres importantes dentro del gobierno». «Le diría que, si no puede controlar su casa, ¿cómo tiene que controlar y gobernar la Generalitat y la Comunitat?. Lo mejor que puede hacer es convocar elecciones y, desde luego, el PP no hará sangre de esto», zanjó Bonig.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Catalá, espera que «pasemos de la bronca en público a la puesta en marcha de medidas en esta materia».