Devastación causada por la dana, captada por Irene Marsilla el día después de la tragedia. IRENE MARSILLA

Los ojos que retrataron la devastación de la dana

Un podcast, en el que participa la fotógrafa de LAS PROVINCIAS Irene Marsilla, ensalza la labor de los reporteros gráficos durante los días posteriores a la tragedia

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 16:24

Comenta

El trabajo en las redacciones a partir del 30 de octubre de 2024 fue trepidante, extenuante y, a veces, frustrante. Frustrante porque el periodista entiende ... que está en medio de la devastación para informar y ser una especie de notario que deja constancia de lo acontecido, pero la situación invitaba a aparcar la faceta de reportero, arremangarse y arrimar el hombro. Se hizo, en la mayoría de los casos, siempre que fue posible y con la sensación de poder haber hecho más. Pero al final la labor del redactor, la principal, fue contar lo que acontecía, lo que sufrían miles de personas… y eso era imposible explicarlo de una forma completamente veraz sólo con palabras. Las informaciones, especialmente en los medios escritos, suelen ir encabezadas por la firma de quien ha elaborado el texto, pero este, y más en una tragedia como la de hace un año, carece de sentido sin ir acompañada de una imagen.

