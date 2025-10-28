Los ojos que retrataron la devastación de la dana

El trabajo en las redacciones a partir del 30 de octubre de 2024 fue trepidante, extenuante y, a veces, frustrante. Frustrante porque el periodista entiende ... que está en medio de la devastación para informar y ser una especie de notario que deja constancia de lo acontecido, pero la situación invitaba a aparcar la faceta de reportero, arremangarse y arrimar el hombro. Se hizo, en la mayoría de los casos, siempre que fue posible y con la sensación de poder haber hecho más. Pero al final la labor del redactor, la principal, fue contar lo que acontecía, lo que sufrían miles de personas… y eso era imposible explicarlo de una forma completamente veraz sólo con palabras. Las informaciones, especialmente en los medios escritos, suelen ir encabezadas por la firma de quien ha elaborado el texto, pero este, y más en una tragedia como la de hace un año, carece de sentido sin ir acompañada de una imagen.

En esta ocasión, como en otras pero esta vez más, la fotografía o la secuencia de vídeo eran casi (o sin el casi) más relevantes que el texto. En los cuatro puntos cardinales había una imagen impresionante que describía el caos a golpe de vista. Y eso lo supieron captar a la perfección decenas de compañeros gráficos que captaron de forma magistral el caos generado por la dana, dejando constancia para la posteridad de un desastre que no debe volver a ocurrir, o que hay que poner medios para que sea tan destructivo.

Uno de los episodios de máxima tensión fue el intento de visita de los reyes a Paiporta en el que pudo pasar de todo. Lanzamiento de barro a los monarcas y al resto de autoridades, un cordón improvisado y personas desencajadas por la ira pidiendo explicaciones. Quien escribe estuvo en medio de ese caos, observando y, al mismo tiempo, vigilando donde podía para tratar de realizar su trabajo y mantener la integridad. Recuerdo la nube de compañeros gráficos con su ojo fijado al 100% en el objetivo de su cámara, captando el momento, sin tener oportunidad de mirar a su alrededor. Y mientras, a su alrededor había empujones, proyectiles barro y otros objetos volando…. Recuerdo también a un jovencísimo cámara de televisión, que apenas había cubierto un puñado de eventos, llorando en un ataque de ansiedad cuando, una hora después, la situación estaba ya más o menos controlada.

Y al día siguiente, descubrir la historia de Alicia Miralles, la mujer que en medio de ese caos abrazó a la reina. Contacté con ella por casualidad, escribí un reportaje y a partir de entonces a ella la llamaron decenas de compañeros de otros medios. Aquella pieza habría carecido de sentido de no haber sido ilustrada por la fotografía del momento de ese contacto entre la mujer y una desconsolada doña Letizia, captada por la fotógrafa Ana Escobar, de la agencia EFE. No conozco personalmente a esta compañera, pero sin saberlo aquella mañana, en medio de la devastación, hicimos un buen equipo.

Ana Escobar es una más del elenco de compañeros que participan en el pódcast 'Càmeres i fang', que este jueves 23 de octubre estrena la Unió de Periodistes Valencians. A partir de esta fecha se van a ir haciendo públicos cinco episodios, uno por semana, que homenajea y pone en valor el trabajo de los reporteros gráficos durante los días posteriores de la dana. Entre los profesionales participantes está la compañera de esta casa, LAS PROVINCIAS, Irene Marsilla. Ella es una más de los muchos compañeros que sacó fuerzas de flaqueza para seguir realizando su trabajo, pues reside en una de las localidades afectadas por la dana. Otros se vieron tan perjudicados por el desastre que durante semanas tuvieron que centrarse en salir a flote antes de retomar su labor.

En esta casa, como fotógrafos también trabajaron durante las semanas posteriores a la dana Txema Rodríguez, Jesús Signes, Iván Arlandis, Paula Hernández, Josele Bort y Adolfo Benetó. La serie de pódcast incluye testimonios, algunos de ellos inéditos, sobre la labor de estos reporteros durante los días posteriores a la dana. Por ejemplo, el de Mónica Torres, que retrató la devastación provocada por el Poyo desde su casa de Picanya, junto al barranco. O el caso de Miguel Ángel Montesinos, reportero gráfico de Levante-EMV, que tuvo que aferrarse a un parque infantil en Paiporta para salvar su vida.

En la investigación participan varios expertos, como la analista de televisión Mariola Cubells, el historiador Vicent Baydal o el experto en desinformación Germán Llorca. A través de sus opiniones, se analiza la labor de los medios de comunicación al informar sobre desastres naturales. Igualmente, se intenta averiguar por qué durante la dana se difundieron una gran cantidad de fake news. Tanto la narración como la edición de este podcast han sido realizadas por el periodista José Luis Lucas, ganador de la décima edición de la Beca de Investigación Periodística Emili Gisbert, impulsada por la Unió de Periodistes Valencians. 'Càmeres i fang' cuenta con el apoyo de la Fundació Horta Sud y de la Asociación 'la Cultural' de Albal, y estará disponible en las principales plataformas de audio.