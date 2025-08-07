Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
Los trabajadores, junto al obrero afectado en Chiva. LP

Un obrero sufre un golpe de calor en las obras de reconstrucción de la dana en Chiva

El SAMU atiende al trabajador en el barranco tras soportar altas temperaturas

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:12

Un obrero que estaba trabajando en las tareas de reconstrucción de la dana en el barranco de Chiva ha sufrido lo que podría ser un golpe de calor y ha tenido que ser atendido por los servicios médicos de urgencias. Un SAMU se ha desplazado hasta el lugar y tras atender al afectado, se lo ha llevado hasta un centro sanitario. Por el momento se desconoce su estado.

Hasta esa zona del barranco de Chiva se han desplazado también la Policía y la Guardia Civil. El resto de compañeros trabajadores en la obra han alertado del suceso. Desde Sanidad indican que los golpes de calor se deben constatar médicamente en el hospital para comprobar que se cumplen los parámetros que marca la OMS tras las pruebas pertinentes, algo que están pendientes de confirmar.

La ola de calor que está afectando a toda España también llega a zonas del interior de la Comunitat, con temperaturas máximas de 35 grados. El suceso se ha producido en torno a las 13 horas, dentro de la franja central de más calor en esta localidad. El barranco de Chiva fue zona cero de la tragedia del 29 de octubre y esta zona es la que estaban arreglando el grupo de trabajadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  6. 6

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  7. 7 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  10. 10

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un obrero sufre un golpe de calor en las obras de reconstrucción de la dana en Chiva

Un obrero sufre un golpe de calor en las obras de reconstrucción de la dana en Chiva