Un obrero sufre un golpe de calor en las obras de reconstrucción de la dana en Chiva El SAMU atiende al trabajador en el barranco tras soportar altas temperaturas

José Molins Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 14:12 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Un obrero que estaba trabajando en las tareas de reconstrucción de la dana en el barranco de Chiva ha sufrido lo que podría ser un golpe de calor y ha tenido que ser atendido por los servicios médicos de urgencias. Un SAMU se ha desplazado hasta el lugar y tras atender al afectado, se lo ha llevado hasta un centro sanitario. Por el momento se desconoce su estado.

Hasta esa zona del barranco de Chiva se han desplazado también la Policía y la Guardia Civil. El resto de compañeros trabajadores en la obra han alertado del suceso. Desde Sanidad indican que los golpes de calor se deben constatar médicamente en el hospital para comprobar que se cumplen los parámetros que marca la OMS tras las pruebas pertinentes, algo que están pendientes de confirmar.

La ola de calor que está afectando a toda España también llega a zonas del interior de la Comunitat, con temperaturas máximas de 35 grados. El suceso se ha producido en torno a las 13 horas, dentro de la franja central de más calor en esta localidad. El barranco de Chiva fue zona cero de la tragedia del 29 de octubre y esta zona es la que estaban arreglando el grupo de trabajadores.