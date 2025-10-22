Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras en la A-7 provocan más de 21 kilómetros de retenciones este miércoles: consulta el estado del tráfico
Atascos en la A-7 este miércoles, 22 de octubre. L.P

Las obras en la A-7 provocan más de 21 kilómetros de retenciones este miércoles: consulta el estado del tráfico

La DGT ha notificado más de 77 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia

Redacción

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:30

Circular hoy por el área metropolitana de Valencia es especialmente complicado. La Dirección General de Tráfico ha notificado a primera hora de este miércoles 22 de octubre, más de 77 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, que acumula 21 kilómetros de colas debido a las obras de reconstrucción del by-pass por los daños de la dana entre Museros y Loriguilla sentido Alicante. Según indican fuentes del centro de gestión de Tráfico, durante la noche se ha estado trabajando en la zona y la vía no se ha abierto hasta las 7.30 horas, coincidiendo con la hora punta de entrada al trabajo, lo que está provocando varios kilómetros de retenciones.

Además, esta misma vía presenta otros siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Del mismo modo, los conductores que circulen por la V-30 se encontrarán con nueve kilómetros de retenciones entre La Cañada y Benimàmet-Beniferri sentido puerto; 1,5 kilómetros entre Paterna y La Cañada sentido hacia la A-7; dos kilómetros a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante y otros cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata dirección hacia la A-7.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la V-31 y la CV-35, con diez y siete kilómetros de colas respecticamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7 (Obras): 21 kilómetros de colas entre Museros y el Polígono Industrial Sur sentido Alicante

- A-7: siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- V-30: nueve kilómetros de retenciones entre La Cañada y Benimàmet-Beniferri sentido puerto

- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y La Cañada sentido hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata dirección hacia la A-7

- V-31: ocho kilómetros entre Silla y Massanassa sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicante

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido A-7

- A-3: dos kilómetros entre Chiva y Ventas del Poyo sentido Valencia

- CV-35: seis kilómetros entre Cruz de Gracia y Benimàmet-Beniferri sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-30: tres kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido hacia la V-30

