Muere Félix Portalés Talavera, impulsor del éxito de Autoescuelas Jordá Su temperamento, la amplitud de su visión en el negocio y la pasión que contagiaba a empleados y clientes son algunos de sus legados de vida

Su nombre, y su vida, se unió al sector de las autoescuelas en Valencia cuando, en el año 1972, se puso al mando de Autoescuelas Jordá.

Desde ese momento, pasó a ser más conocido como Félix Jordá, empresario de la formación de conductores en Valencia, uno de sus pioneros y su mayor emprendedor en el impulso de las técnicas de comercialización, entonces aún no se conocía el concepto de marketing en los negocios, con las que consiguió ser la autoescuela más conocida y con mayor número de alumnos de la provincia.

Su temperamento, la amplitud de su visión en el negocio y, sobre todo, la pasión con la que contagiaba a sus empleados y clientes de las innovaciones que iba incorporando a la gestión de la empresa, es uno de los legados de su vida, en la que no puede olvidarse el gran apoyo personal y profesional de su mujer, Amalia, y que, sin duda, han heredado sus tres hijos.

Nos deja, con 82 años, uno de esos grandes hombres que se denominan «hecho a sí mismo»; miembro de una generación que levantaron a fuerza de mucho sacrificio, empuje, ingenio y valentía una estructura de empresas cuyas marcas son referencia en nuestros días.

Echaremos de menos a Félix Jordá, su entusiasmo, el afecto y la sonrisa con la que saludaba a todos los que diariamente se encontraban en su camino; su inquietud continua y el carácter revolucionario con el que impregnó la gestión de su empresa. Esperamos que la esencia de su espíritu se mantenga entre todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerle.

Descanse en paz.