Nuevos reproches ante la Conselleria de Educación La manifestación ha sido del profesorado interino de la Comunitat que se ha reunido en protesta por las adjudicaciones VANESA HERNÁNDEZ Viernes, 3 agosto 2018, 14:51

No hace ni dos semanas que opositores de infantil de libre acceso con el apoyo del Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià (STEPV) se manifestaron ante la Conselleria por irregularidades en el sistema concurso-oposición. Hoy el motivo es lograr un plan de estabilidad para el profesorado interino. Ya se han publicado las adjudicaciones de plazas para el profesorado interino para el año que viene y, según el STEPV, ha sido una «masacre», en especial para el cuerpo de maestros. Las causas principales son tres; las oposiciones masivas, la opción de repetición de centro y el requisito del B2 de inglés. Estas tres medidas han hecho que muchísima gente se quede sin plaza para el curso 2018/19.

Las oposiciones masivas han hecho que muchos docentes funcionarios de carrera hayan ocupado plazas de interinos porque son los primeros en elegir. Esto ha ocasionado que quien no mantenga la plaza para el curso que viene no podrá optar a plazas de otros docentes interinos por detrás en las listas, según la Coordinadora de Professorat Interí (CPI), una de las dos entidades que han convocado la manifestación de hoy.

Con esta medida se altera el orden actual de las bolsas y se produce una auténtica «rebaremación encubierta», según el STEPV. Esto hace que en algunos casos se haya producido la no adjudicación de plaza a gente con más derechos por su posición en la bolsa. «Ha sucedido mucho que un interino con más antigüedad en la bolsa -y, por tanto, con más opciones de optar antes a un puesto de trabajo- no pueda acceder a una plaza ocupada por otro interino con menos antigüedad, pero con derecho sobre ella para repetir un segundo año», subraya Ana, interina, durante la manifestación.

El STEPV remitirá hoy una petición por escrito a la Consellería para poder reunirse y solicitar un plan de estabilidad para este colectivo. «Queremos reunirnos ya, estamos esperando a que el Conseller de Educación, Vicent Marzà, haga acto de presencia en la Conselleria», destaca Marc Candela, portavoz del STEPV. El objetivo del Sindicato es que se cumpla el compromiso adquirió Marzà de que las oposiciones masivas no afectarían a la continuidad de trabajo del profesorado interino y que en septiembre toda esta gente siga trabajando.

Otro de los factores que ha «destrozado la bolsa» es la posibilidad que tiene un interino de ocupar durante dos años la misma plaza en un centro educativo. Esta situación puede beneficiar a unos y perjudicar a muchos profesores. La repetición de centro la han solicitado más de 500 personas y aunque esta medida estaba pensada para garantizar cierta estabilidad a los equipos docentes, el resultado depende mucho de la suerte. Un maestro que solicita quedarse en el mismo centro tiene que esperar a que, tanto los funcionarios de carrera o titulares en comisión de servicio soliciten plaza. Si el puesto es demandado por alguno de los grupos con preferencia el interino que la ocupaba se ve desplazado a los puestos más bajos de la lista o se quedan sin vacante como les ha pasado a 600 personas.

Según el STEPV a estas causas se le añade otra más que ha contribuido a agravar las alteraciones de las bolsas. Se trata de las plazas con doble catalogación en Primaria en las que se añadía el requisito del B2 de inglés para la aplicación del Plurilingüismo y que han dejado fuera a docentes con años de experiencia en la escuela pública. «Ahora resulta que para todas las especialidades es imprescindible tener el B2, hombre no hay derecho que, por no tenerlo, no pueda seguir en mi puesto de trabajo», subraya Francisco, interino.