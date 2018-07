Justicia invertirá 200 millones de euros para construir diez nuevos juzgados en la Comunitat Valenciana El Gobierno autonómico presenta el nuevo plan de infraestructuras judiciales para los próximos 4 años DANIEL GUINDO Valencia Miércoles, 11 julio 2018, 01:50

La nueva cara de la Justicia. Así ha bautizado la Generalitat el nuevo plan de infraestructuras judiciales de la Comunitat impulsado por el Gobierno autonómico y que prevé una inversión de más de 200 millones de euros en la construcción de diez nuevos juzgados, una fiscalía (ya inaugurada) y la rehabilitación de otras cinco infraestructuras judiciales. La mayor parte de estas actuaciones, según el compromiso adquirido por el Consell, estarán listas en 2021.

El presidente Ximo Puig y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, presentaron ayer el plan ante la plana mayor de la justicia valenciana -con Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat y Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, entre otras personalidades- y los alcaldes de los municipios afectados. El programa contempla la construcción de nuevos juzgados en Alicante, la Vila Joiosa, Alzira, Gandia, Mislata, Llíria, Orihuela, Torrent, Sueca y Xàtiva; así como la rehabilitación integral de otros cuatro (Nules, Vinaròs, Ontinyent y Torrevieja), el Palacio de Benalúa de Alicante y la sede del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la Real Casa de la Aduana de la capital del Turia.

Bravo, en su intervención, señaló que este plan pretende impulsar un sistema de justicia «moderno, sostenible, seguro, eficiente y eficaz» mediante el fomento de unas infraestructuras «dignas», mientras que Puig hizo hincapié en la importancia de que la ciudadanía tenga el acceso «en igualdad de condiciones» a una justicia «eficiente». El presidente insistió en que, con las actuaciones, se busca dotar a la ciudadanía de una atención «digna» -un millón de personas se encuentran afectadas por procesos judiciales en la Comunitat-; y a los profesionales de «medios dignos» para realizar su trabajo.

De entre estas actuaciones destacan, por el montante, la inversión destinada a la ciudad de Alicante, con 53,3 millones para la futura Ciudad de la Justicia, que estará lista a finales de 2022, y los 24,5 para la reforma del citado Palacio de Benalúa, actuación que, sin embargo, no cuenta todavía con plazos de ejecución. Al respecto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, reclamó que la rehabilitación del antiguo palacio no implique que la Ciudad de la Justicia «nazca pequeña» y fuese necesario mantener las viejas instalaciones, de ahí que se haya emplazado a una reunión con responsables de la conselleria «para aclarar y abordar los usos -del palacio- y su rehabilitación». Barcala también hizo patentes sus dudas sobre la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia porque, según recordó, «el colegio de arquitectos de Alicante recurrió la licitación y el tribunal central de contratación le dio la razón tumbando así el pliego inicial que tiene que volver para atrás». «Ahora mismo ese pliego que tiene previsto salir en octubre tiene que ser revisado por la conselleria y es probable que en esa fecha no pueda cumplirse y se tenga que retrasar», lamentó el primer edil que, sin embargo, se mostró «optimista» y dio «un voto de confianza a la consellera y al plan de actuación anunciado».

Paralelamente a estas nuevas construcciones y remodelaciones, el Consell acometerá distintas actuaciones de mejora en la eficiencia energética (las más importantes con financiación europea) y la climatización en el TSJ y la Ciudad de la Justicia, en Valencia, así como en las instalaciones de Benidorm, Novelda, Elda, Villena, Paterna, Alicante, Castellón, Segorbe, Elx, Sagunto, Quart de Poblet y Vinaròs. Por último, el plan contempla también la creación de un nuevo sistema centralizado de protección y seguridad en las instalaciones judiciales, con planes de emergencias, contra incendios -sobre todo a raíz del incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia- y un centro de control integrado.

Por último, de entre la batería de acciones anunciadas, la conselleria todavía no puede concretar las inversiones y los plazos para la ejecución de los nuevos juzgados de Xàtiva ni los de Ontinyent, aunque ambos están previstos. Desde el Ayuntamiento de esta última localidad indicaron ayer que el nuevo Palacio de Justicia se ubicará en la antigua fábrica de Bernabeu. El Consistorio comprará la nave con fondos propios y ejecutará la rehabilitación con financiación de la conselleria.