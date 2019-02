Nuevo sistema para las alergias a antibióticos Científicos de la Politècnica desarrollan un equipo de bajo coste y no invasivo que será utilizado en el Hospital La Fe Investigadores valencianos diseñan un método de detección R. V. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:04

valencia. La detección de alergias a antibióticos se lleva a cabo actualmente mediante una serie de pruebas cutáneas (in vivo). Son invasivas, con las molestias que ello conlleva. Y, aunque existen métodos in vitro, no son lo suficientemente sensibles, lo que puede provocar un diagnóstico impreciso. Además, hoy en día sólo se analizan pocos alérgenos, y las pruebas son lentas y caras.

Para hacer frente a estas carencias, investigadores europeos, liderados por la Universitat Politècnica de València, han desarrollado un equipo biofotónico de bajo coste y alta sensibilidad que permite detectar, de forma no invasiva y con una cantidad de sangre muy pequeña, alergias a antibióticos como la amoxicilina o la penicilina en menos de una hora. Es el resultado del proyecto europeo Cobiophad. Además de su alta sensiblidad, bajo coste y rapidez, este prototipo destaca porque es capaz de detectar en una muestra hasta diez alergias a antibióticos betalactámicos, entre ellos amoxicilina, penilicina y ácido clavulánico.

«El análisis es muy sencillo. Una vez cargada la muestra en el disco, éste se introduce en el lector. El resultado se sabe en menos de una hora», destaca el investigador Ángel Maquieira.

Tras las pruebas realizadas en la UPV, está previsto que en los próximos meses se empiece a utilizar en el Hospital La Fe.