La nueva 'Guía para los menús escolares' de la Comunitat Valenciana: evitar bacon, salchichas y harinas refinadas Comedor escolar. / Álex Domínguez El documento pretende arbitrar los mecanismos que garanticen una oferta alimentaria equilibrada y saludable en los centros educativos EUROPA PRESS Miércoles, 3 octubre 2018, 18:12

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte han expresado este miércoles su apuesta por convertir los comedores escolares de la Comunitat Valenciana en espacios para educar en buenos hábitos alimenticios y dietas saludables.

Los titulares de estos dos departamentos autonómicos, Ana Barceló y Vicent Marzà, respectivamente, han presentado esta jornada la actualización de la 'Guía para los menús escolares', un documento que pretende arbitrar los mecanismos que garanticen una oferta alimentaria equilibrada y saludable en los centros educativos públicos y privados de esta autonomía. La presentación ha tenido lugar en el colegio de Educación Infantil y Primaria Alejandra Soler de Valencia.

Menú ideal

Según se puede consultar en la propia guía, el decálogo presenta una serie de opciones y recomendaciones para ofrecer un menú variado a los escolares de la Comunitat. De esta forma, y en referencia a la alimentación, se propone que la mitad del menú esté formada por verduras, hortalizas y frutas de proximidad, «buscando la variedad de tipos y colores. Respecto a la fruta, evitar, lo ideal es ofrecerla fresca y evitar, de manera habitual, presentarla como un zumo«.

Del resto del menú, se establece que un cuarto sean cereales integrales (pasta, arroz y pan) «evitando harinas refinadas», mientras que el otro cuarto consista en proteínas como legumbres, pescado y ave, fruta fresca natural. De forma tajante la guía incide en «limitar las carnes rojas y evitar carnes procesadas como bacon y embutidos (salchichas)«.

«El agua es la principal bebida aconsejada en el ámbito escolar, en todo case se recomienda evitar las bebidas azucaradas«, concluye el decálogo.

Valoración

«Debemos ser conscientes de la importancia que tienen los comedores escolares en la instauración de hábitos alimentarios saludables en nuestra población infantil y adolescente», ha afirmado Barceló, que ha indicado que por ello «es fundamental proporcionar a los centros y a las empresas de restauración colectiva una serie de recomendaciones totalmente actualizadas que les ayuden a diseñar menús adecuados».

Tanto la responsable de Sanidad Universal, como el de Educación han destacado que cada vez es mayor el número de alumnos que hace su comida de mediodía en comedores. Así, han resaltado que ha pasado de un 15,9 por ciento de población infantil en 2001 a un 41,1 por ciento en 2016, según la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana.

Vicent Marzà ha manifestado que «una de las claves» del gobierno valenciano ha sido «garantizar a las familias que sus hijos accedan al servicio de comedor escolar» y ha comentado, en este sentido, que al llegar a la Generalitat el actual ejecutivo había 87.400 alumnos con beca comedor y ninguno con la beca íntegra.

«Vimos que muchas familias no disfrutaban de este servicio porque económicamente no se lo podían permitir. Es por eso que hemos aumentado progresivamente el presupuesto y, en este curso, 127.000 escolares disfrutan de la beca comedor, muchos de ellos de forma íntegra», ha explicado el conseller, que ha agregado que «se trata de garantizar el acceso al servicio» y al mismo tiempo a «una dieta equilibrada» y a «buenos hábitos alimentarios».

Ana Barceló ha subrayado que una alimentación inadecuada y la falta de actividad física son las causas principales de enfermedades como la obesidad, las dolencias cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, así como de caries dental y osteoporosis. En esta línea, la consellera ha aseverado que «una alimentación correcta durante la edad escolar permitirá al alumnado mantener sus exigencias escolares y crecer con salud». La 'Guía para los menús escolares' ha elegido como patrón de alimentación la dieta mediterránea, ha agregado la consellera.

Marzà ha insistido en que «los comedores escolares representan una oportunidad de intervenir a gran escala para efectuar un cambio hacia comportamientos saludables» y ha subrayado que «pueden convertirse en entornos de influencia en apoyo a una alimentación más equilibrada». El conseller ha coincidido con la titular de Sanidad Universal en afirmar que la colaboración entre administraciones busca contribuir a aumentar el grado de salud de la población escolar y a prevenir patologías.

Ana Barceló ha detallado, como recoge la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2016 para menores de 15 años, que un 68,7 por ciento no consume diariamente verduras ni hortalizas, que un 35,5 por ciento no consume fruta diariamente y que un 8,5 por ciento no consume legumbres semanalmente. Asimismo, este sondeo señala que un 48,4 por ciento de los menores consume aperitivos ('snacks'), un 34,5 por ciento bebidas azucaradas varias veces por semana y un 4,1 por ciento diariamente pasteles, dulces o bollería industrial.

La 'Guía para los menús escolares' ha tenido en cuenta para su actualización aspectos como la cantidad de comidas que se sirvieron en los comedores escolares el curso 2017-2018, un total de 176.986 diarias en los 1.367 comedores escolares existentes en la Comunitat Valenciana en centros públicos y centros privados concertados.

170 comidas

«La comida de mediodía en comedores durante el período lectivo escolar representa alrededor de 170 comidas, de entre las 1.420-1.825 anuales que debe realizar un niño. Dado su carácter educativo, esta comida resulta destacable no solo a nivel alimenticio, sino a nivel formativo, lo que explica el interés de la administración en este tema y nuestra voluntad de ejercer de forma real la corresponsabilidad sobre la nutrición infantil que tenemos junto a las familias», ha señalado Vicent Marzà.

En la guía también se ha tenido en cuenta que la comida de mediodía que se sirve en los comedores escolares debe cubrir entre el 30 y el 35 por ciento de las necesidades diarias de energía. Así, atendiendo a lo dicho por la Organización Mundial de la Salud se han elaborado menús escolares prototipo basados en la cantidad de cada alimento que hay que incluir en el menú de forma semanal o mensual. Para ello, se sigue la estructura tradicional de los componentes de la comida de mediodía: primer plato, segundo plato, guarnición y postre.

Diez días

Estos modelos de menú se han elaborado para un período de diez días --dos semanas lectivas escolares-- y deben ser completados con las ingestas que se realizan fuera de los colegios. En su confección se ha tenido también en cuenta el modelo propuesto por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (EEUU) para comedores escolares en el que se apunta que la mitad del menú la deben conformar verduras, hortalizas y frutas de proximidad --lo ideal es que sean frescas y evitar los zumos, precisa la Generalitat--.

De la mitad restante del menú, un cuarto lo constituyen los cereales integrales (pasta, arroz y pan), y el otro cuarto, proteínas como legumbres, pescado y aves, y frutos secos naturales. Se deben limitar las carnes rojas y evitar las carnes procesadas como el beicon y los embutidos. Como fuente de grasa para el cocinado o aderezado de los platos se recomiendan opciones cardiosaludables como el aceite de oliva o de semillas. El agua es la principal bebida aconsejada en el ámbito escolar.