Nueva ley con mismos deberes Un escolar hace los deberes del colegio en casa. / jesús signes Las federaciones del Ampa se ponen de acuerdo en la ineficacia de la norma | Las tareas para casa no descienden tras el regreso a las aulas y la responsabilidad sigue en manos de los centros y de los docentes MAR GUADALAJARA VALENCIA. Lunes, 21 enero 2019, 10:18

Ramón espera tras la verja, faltan unos minutos para que suene el timbre y el conserje ya está abriendo las puertas. Se oye la sirena seguida de un murmullo que va en aumento. Empiezan a salir los alumnos más rápidos, después Ramón alza la cabeza para encontrar a Diego, que ya le ha visto y está corriendo hacia él. «¿Qué tienes hoy?», le pregunta ya de camino a casa. «De mate, inglés, de lengua y algo de soci».

Los niños siguen llenando sus mochilas con trabajo para casa, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, que pone límites a los deberes escolares en la Comunitat. Tras dos semanas, no ha tenido ningún efecto sobre la carga de tarea, así lo aseguran desde las federaciones del Ampa que se ponen de acuerdo en considerar ineficaz la nueva norma.

uUna ley 'anti-deberes' que no los prohibe Una recomendación con poco recorrido, que sigue dando la última palabra a los centros uLos centros escolares deciden su proyecto educativo en el que se incluyen este tipo de cuestiones El docente acaba por decidir. uLos profesores deciden en la práctica Evaluan las necesidades académicas de los alumnos y valoran su volumen de trabajo. uEl Ampa dividida entre quienes están a favor y en contra de los deberes Los iferentes criterios entre las asociaciones acaban por alejarles de las soluciones.

«Mis hijas siguen teniendo deberes, pero nunca están más de media hora con ello», asegura Belén Mateos. Es madre de mellizas: Sara y María, alumnas de un centro público de Patraix. Están en 5º de primaria y tienen todas las tardes ocupadas con extraescolares. «Dos días de inglés, tres de baloncesto y uno de piano, aún así les da tiempo y nunca se han agobiado, suelen adelantar parte de los deberes en el colegio durante algún recreo, porque habilitan la biblioteca en los patios», dice orgullosa.

Sara y María son aplicadas y el día que no tienen trabajo, «saben que les toca media hora de estudio, porque hacer deberes o repasan un poco cada día, es lo que fomenta sus hábitos para un futuro», añade Belén.

Esta misma opinión la comparte la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FCAPA: «Los deberes sirven de refuerzo para muchos, siempre que estén dentro de lo razonable», explica su presidente, Vicente Morro. Asegura que no han notado ningún cambio en la carga de los menores desde que la ley entró en vigor, lo considera, «una cuestión ideológica, ni los padres ni los políticos podemos decidir algo así, debe ser el docente».

El 85% de los alumnos españoles hacen deberes, según los últimos datos del informe PISA recogidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Son siete puntos por encima del resto de países europeos, a los que España también supera en el tiempo que invierten sus alumnos en hacerlos: más de seis horas semanales, es decir, una hora y media al día.

Estos datos son los que empujan a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Valencia, FAPA, a reivindicar 'Stop Deberes', el lema con el que desde hace dos años luchan para eliminar el trabajo fuera del aula. Sin embargo, a la Federación tampoco le ha convencido la nueva norma, así los transmite su presidente, Marius Fullana: «no hay cambio porque el profesorado no lo está teniendo en cuenta, la ley lo único que hace es recomendar, si obligara sería muy diferente».

Manuel Salvador, padre de una niña de 2º de Primaria de Alfafar, explica, «no hemos notado diferencia en estos días de colegio, la dinámica ha sido exactamente la misma». Salvador reconoce que, «no me gustan los deberes para mi hija, igual que no me gusta llevarme trabajo a casa», pero considera que la ley no aporta una solución, ya que, «o reducen los contenidos o amplían las horas de clase. Pero lo primero es muy farragoso y complicado y provocaría quejas de profesores que perderían horas de su asignatura, mientras lo segundo es inmensamente caro. En cambio, poner en una ley que limita los deberes cuesta cero euros».

«He hecho un testeo y en el 95% de los centros no se ha notado», explica el presidente de la Confederación Valenciana de Apas y Ampas, COVAPA, Lorenzo Tendero, quien como el resto de federaciones, pone el foco sobre los docentes, «cada profesor actúa de una manera y la ley nueva no deja de ser una recomendación», dice Tendero. Asimismo, considera que se olvida a los alumnos, «cuando hablamos de conciliación».

Por su parte, la Generalitat reconocen que no existe ninguna «instrucción ni norma específica» que se haya remitido ni en los centros educativos, ni a los docentes, para recordar que se insta a limitar los deberes con la nueva ley.