Las 5 noticias que debes leer para saber qué ha pasado hoy 8 de abril en la Comunitat 01:19 Alfonso Grau. / Irene Marsilla Los temas más destacados del lunes 8 de abril de 2019 LAS PROVINCIAS Lunes, 8 abril 2019, 21:16

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes, 8 de abril, en la Comunitat Valenciana:

El homicida de la joven de Vinaròs descuartizó el cadáver de su novia.

Un golpe en la cabeza al caerse por las escaleras, la causa de la muerte de la mujer de Torrevieja.

Alfonso Grau: «Los relojes me los regaló mi familia, no me gustaron y fui a cambiarlos».

El vuelco de un camión en la V-30 obliga a cortar dos enlaces.

El viejo hospital La Fe resucitará en mayo

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias por WhatsApp o Telegram. Para darte de alta solo tienes que agregar nuestro número de teléfono (626 641 201) a la agenda de contactos de tu smpartphone y enviarnos un mensaje por WhatsApp con tu nombre y apellidos.

Si eres usuario de Telegram, también puedes darte de alta en este servicio gratuito. Solo tienes que buscar LAS PROVINCIAS en Telegram y unirte al grupo oficial o entrar directamente a telegram.me/lasprovincias

También puedes descargarte gratis nuestra App para mantenerte informado en todo momento.