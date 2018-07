Un notario de Alaquàs sube al Everest para ayudar contra el cáncer Javier Oliver corona la cima más alta del mundo en una expedición que ha durado dos meses VANESSA HERNÁNDEZ Martes, 17 julio 2018, 00:45

valencia. Javier Oliver ya forma parte de la historia del Everest. Este notario de 52 años ha alcanzado la cumbre de la montaña más alta y lo ha hecho con un objetivo solidario, ayudar en la investigación oncológica. Esta dura aventura forma parte de su programa altruista 'Encordados por la vida', un proyecto que lleva a cabo con su mujer Carmen González Meneses y que nació con la idea de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Sin lugar a dudas, subir esta montaña ha sido su mayor reto hasta ahora y, aunque está feliz, destaca que no lo volvería a repetir. «Pensar que era un propósito solidario me hizo continuar y no abandonar», destacó Oliver durante la entrevista del Colegio Notarial de Valencia. «Fue una experiencia muy dolorosa y dura, la mitad de la expedición abandonó», añadió.

La pareja no admite patrocinio para costear las expediciones. De hecho, todo el dinero sale de sus bolsillos. De momento llevan recaudados 20.028 euros y en lo HJimalayas han conseguido 3.735 en donativos para la investigación. Su siguiente reto es escribir un libro sobre su aventura en la montaña.