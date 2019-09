«Negocian con nuestra vida» Ana Novella. Víctimas de maltrato y de accidentes de tráfico critican las rebajas de pena por pactos | Los afectados reclaman a la fiscalía menos acuerdos de conformidad y que la ley impida alcanzarlos en determinados delitos ARTURO CHECA VALENCIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:29

Ana sabe lo que es sufrir en sus carnes la pérdida de un ser querido. De un hijo de tan sólo cuatro años de edad. Arrebatado por la sinrazón de dos adolescentes que le cogieron el coche a su padre y acabaron sembrando la fatalidad en una acera de Valencia. Los dos autores de aquel homicidio imprudente acabaron condenados a un año y medio de prisión. La fiscalía pedía tres años de cárcel para ellos. La hoy delegada nacional de la Stop Accidentes duda de si ahora hubiera reaccionado igual. «Las víctimas no están en un momento para tomar decisiones. Te dejas guiar por los que tienes alrededor, y si tu letrado te dice que es preferible aceptar la condena, por no revivir la tragedia en el juicio, que va a ser muy doloroso..., que igual no hay condena ni indemnización..., pues muchos llegan a ese acuerdo. Es algo muy personal, cada víctima decide, pero sí que es cierto que gente con una conformidad luego se arrepiente por aceptar una pena por la muerte de su marido o su hijo», reflexiona hoy Ana Novella.

Chelo sabe lo que es lidiar cada día con la impotencia de maltratadas que ven cómo sus casos tardan una eternidad en llegar a un tribunal. Que demasiadas veces se sienten abandonadas por el sistema, o al menos no suficientemente cobijadas. Y que muchas de ellas, cuando años después de los hechos logran llevar al banquillo al responsable de su pesadilla, ven como su pena se ve reducida a una ínfima parte de lo que inicialmente solicitaba el fiscal. «Es vergonzoso y muy lamentable las conformidades que, día a día, tienen lugar en los pasillos de muchos juzgados. Desesperanza para cada una de nosotras. Se negocia con nuestra vida y no con la pena del maltratador. No podemos seguir justificando a estos energúmenos», carga con dureza Chelo Alvárez, presidenta de la asociación Alanna de ayuda a mujeres maltratadas.

Los afectados lamentan que se llegue a porcentajes de acuerdo de hasta el 90% en estos delitos

Los dos colectivos son las más escandalizados por el incremento de conformidades en procesos penales, con el consiguiente pacto de los afectados con la fiscalía y la rebaja de penas para los procesados. Como ya adelantó ayer LAS PROVINCIAS, este tipo de acuerdos suponen ya más de un 60% de las condenas en España y en la Comunitat. Más de la mitad de los maltratadore logran una rebaja de pena por este cauce. En el caso de los accidentes de tráfico, las conformidades llegan al abrumador porcentaje del 90%, según los datos lanzados por la Fiscalía General del Estado en su última memoria.

«Llegar hasta el final»

Las dos representantes de los colectivos afectados son rotundas a la hora de afirmar que las conformidades no deberían poder celebrarse en delitos tan sensibles como los de la violencia machista o la seguridad vial, algo sobre lo que ya se han pronunciado también entidades jurídicas o relacionadas con el derecho, que ven con buenos ojos una reforma legal. «Nosotros siempre decimos que hay que llegar hasta el final. Siempre. No debería ser posible que fiscalía tenga ese derecho de llegar a conformidad, sino sostener en todo momento la acusación pública en nombre de la víctima», subraya Ana Novella.

Chelo Álvarez.

Consciente del mucho sufrimiento del que es testigo en su trabajo diario con mujeres víctimas de la violencia machista, Chelo Álvarez es contundente a la hora de criticar esta serie de pactos. Desesperanza. Soledad. Miedo. Son algunas de las sensaciones a las que se refiere la representante de Alanna cuando critica los acuerdos que se alcanzan entre los procesados y el ministerio público. «Esos sentimientos acaban invadiendo cada juicio. ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo vamos a creer en la Justicia? Un delito en el que se atenta contra los derechos humanos, contra la integridad física y psíquica de las mujeres y de los menores a su cargo, nunca debería ser moneda de cambio. El maltrato jamás debería entrar en este campo», lamenta Álvarez.

Al igual que Ana Novella, la representante de Alanna coincide al afirmar que una reforma legal debería evitar los pactos en este tipo de infracciones. «El sistema obviamente falla. No deberían caber conformidades en delitos de violencia de género. No debería permitirse», enfatiza Chelo Álvarez.

Desde su punto de vista, no es comparable el sufrimiento que atraviesan víctimas de maltrato, o los muchos afectados por los accidentes de tráfico, con los de otras infracciones. «No hablamos de hurtos o falsificaciones», pone de ejemplo Álvarez, delitos en los que no hay tanta penuria para los perjudicados. «¿Cuánto valemos? ¿Qué precio tiene nuestra vida? ¿Quien nos protege?», son las preguntas que deja en el aire la portavoz de la asociación de víctimas de agresiones machistas en Valencia.

Por parte de la Fiscalía General del Estado, el argumento es defender este tipo de acuerdos porque logran una condena para el procesado, evitando malos tragos a las víctimas. Pero muchas de estas no piensan lo mismo.