Nanotecnología para combatir el cáncer y enfermedades neurodegenerativas

Juan Sanchis Valencia Martes, 3 de junio 2025, 16:28 Comenta Compartir

María Jesús Vicent es natural de Vila-real y doctora en Química por la Universitat Jaume I. Desde 2004 trabaja en el Centro de Investigación ... Príncipe Felipe y ahora es premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías. «Estoy muy contenta y es todo un honor recibir el galardón. En el fondo me lo esperaba y no me lo esperaba. Siempre tienes la ilusión pero si no me lo hubieran dado no me habría disgustado», ha señalado.

Explica que se dedica a la nanomedicina. «Partimos de un fármaco nuevo o uno existente. Nosotros tratamos de que el principio activo sea más activo o de que sea menos tóxico, de que llegue mejor a la diana», asegura. De esta forma, han contribuido a que estos nanofármacos lleguen a metástasis ocultas o a partes del cerebro que no llegaban. Es titular de 15 patentes, seis de ellas bajo licencia y en 2012 fundó con Damià Tormo Polypeptide Therapeutic Solutions SL (ahora Curapath). Ahora la ha adquirido un fondo americano y Vicent forma parte de su consejo asesor. La empresa la fundó junto al premiado en Revelación Empresarial este año «y es un orgullo para mí y una alegría que estemos los dos premiados». Sobre la mesa de su laboratorio tiene muchos proyectos pendientes financiados con fondos nacionales e internacionales para investigar fármacos relacionados con diversos tipos de cáncer como el de mama, el de ovarios o el de páncreas. Respecto a la investigación en la Comunitat Valenciana ha reconocido que se están dando pasos pero «estamos todavía al principio. Estamos todavía lejos de comunidades como Cataluña o País Vasco». En cualquier caso ha valorado positivamente los proyectos de la Generalitat Valer para atraer talento y Gent T. «Somos muchos investigadores, y muchos jóvenes y muy valiosos, que necesitan apoyos», ha expresado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Investigación