Directo «Nos une un sentimiento de dolor»
La cantante María Bertomeu Soria, La María. Irene Marsilla

Cuál es la música que suena en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

Durante el funeral se interpretarán piezas musicales solemnes en directo

AT

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:37

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acoge este miércoles 29 de octubre el funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por los Reyes, reunirá a unas 800 personas y tiene previsto su inicio a las 18.00 horas. El funeral de Estado estará conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.

Durante el funeral se interpretarán piezas musicales solemnes en directo. En concreto, tras sonar el himno nacional y dar la bienvenida a los asistentes, la presentadora iniciará el acto. Seguidamente se leerán los nombres de las víctimas de la dana y la cantante valenciana La Maria interpretará la pieza 'Mon Vetlatori'.

María Bertomeu Soria, La María, (Oliva, 1988) mezcla de sonidos orgánicos y electrónicos. La canatnte se dio a conocer al gran público en 2021 a través de Twitter. En 2022 lanzó su primer sencillo y videoclip de la canción 'Mon Vetlatori', que ha interpretado en el funeral de Estado. En 2024 actuó en el programa 'La Revuelta' homenajeando al pueblo valenciano afectado por la dana

Al finalizar su actuación tomarán la palabra tres familiares de los fallecidos, tras lo que habrá una ofrenda floral de los Reyes mientras suena 'El Cant dels Ocells'. Después se guardará un minuto de silencio y clausurará el acto Felipe VI.

Por último se interpretará el 'Adagio del Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE, con lo que finalizará el funeral de Estado.

La Generalitat ha declarado para este miércoles 29 luto oficial en la Comunitat Valenciana, que se establece desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2025. Durante esta jornada, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos de la Generalitat, así como en todos los edificios oficiales en la Comunitat Valenciana.

