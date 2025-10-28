El Museo de Historia Militar de Valencia acoge una exposición en el V Centenario de la batalla de Pavía Esta confrontación supuso el inicio de la preeminencia de los Tercios españoles en Europa y el cambio de paradigma en la forma de hacer la guerra

Con motivo de la efeméride principal para el Ejército de Tierra en 2025: 'De Pavía a Breda.100 años de preeminencia de los Tercios españoles en Europa. (1525-1625)', se elige Pavía, en el V centenario de esta batalla (1525), como punto de partida de una de las batallas más emblemáticas por lo que supuso de revolucionario tanto en los aspectos tácticos como técnicos militares. En este sentido se la puede considerar como una «guerra de transición» en la renovación del arte de la guerra que se estaba produciendo en aquella época.

En Pavía se puso de manifiesto el ocaso de la caballería pesada como arma hegemónica en la guerra medieval, frente a los soldados de infantería, dotados de armas de fuego individuales, lo que supuso el cambio de paradigma, el símbolo del fin de una época y el inicio de un período de transformación en la forma de hacer la guerra.

Con esta exposición y utilizando como contexto esta batalla, se pretende resaltar, no solo los principales hitos de la batalla y sus protagonistas, sino todo lo que rodeaba a los Tercios: como estaban organizados, las tácticas y procedimientos empleados, como vivían, su indumentaria, su armamento, así como hitos relacionados con la Comunitat Valenciana, como fue el paso del Rey francés cautivo Francisco I, por el Castillo de Benissanó.

La muestra realiza un recorrido cronológico por las fases del conflicto, su origen, el desarrollo de la batalla y sus principales consecuencias en el orden internacional, jalonado con paneles explicativos a gran tamaño y complementadas con cartelas con códigos QR ampliatorios de la información expuesta.

El recorrido va acompañado de artículos y objetos sobre la época, como son los uniformes y armamento utilizado, banderas de las distintas facciones, lonas con reproducciones de los tapices conmemorativos de la batalla que se exponen en el Museo Italiano de Capodimonte, figuras, dioramas y maquetas de la batalla, elementos audiovisuales, exposición de pinturas, entre otros elementos.

