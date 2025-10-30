El municipio de la Comunitat Valenciana que la prensa internacional compara con Nueva York: «La Manhattan del Mediterráneo» Esta ciudad costera se ha convertido en los últimos años en una de las mecas del turismo español

S. Bonillo Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hay lugares que, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, guardan bastantes similitudes. Este es el caso de un municipio de la Comunitat que la prensa internacional ha comparado nada más ni nada menos que con la ciudad que nunca duerme: Nueva York.

Se trata de una ciudad costera que destaca por su skyline único, con una impresionante fila de rascacielos que se alzan sobre el mar Mediterráneo, creando una imagen que recuerda a grandes metrópolis como Nueva York.

Benidorm, se ha convertido en los últimos años en una de las mecas del turismo español, un lugar que atrae a familias, grupos de amigos, jubilados... Además, no es la primera vez que los medios extranjeros la comparan con la Gran Manzana. El último en hacerlo ha sido el diario 'The Star', quien ha calificado a la ciudad como un destino «construido sobre bikinis, rascacielos y paquetes turísticos».

«Criticada durante décadas por sus altos rascacielos y sus densas multitudes, en los últimos años ha sido aclamada como un modelo de turismo sostenible», señala el mismo medio. Así, el periódico compara Benidorm con la ciudad estadounidense, asegurando que es «como Nueva York».

Situada en la provincia de Alicante, Benidorm es famosa por su clima cálido durante casi todo el año, lo que la convierte en un destino turístico popular tanto en verano como en invierno.

Sus playas, especialmente la Playa de Levante y la Playa de Poniente, son de arena dorada y aguas cristalinas, ideales para disfrutar del sol y del mar. Benidorm es también sinónimo de ocio, con una vida nocturna animada que incluye bares, restaurantes y discotecas que se mantienen vibrantes hasta altas horas de la madrugada.

Además, la ciudad ofrece una amplia oferta de actividades para todas las edades, desde parques temáticos hasta rutas de senderismo en los alrededores de la ciudad. Con su mezcla de modernidad, turismo masivo y un ambiente relajado, Benidorm se ha ganado el título de «la Manhattan del Mediterráneo».