La mujer que vivía en un trastero con su hijo discapacitado firma un alquiler social EFE Martes, 26 febrero 2019, 00:37

valencia. La mujer que vivió casi dos meses y medio en un trastero con su hijo discapacitado y que desde el 15 de enero se aloja en un hotel gracias a la solidaridad ciudadana firmó ayer el contrato de alquiler de una vivienda social, a la que tiene pensado mudarse en cuanto le den el alta de luz y agua.

Así lo señaló ayer Rosario Planas, de 66 años, que indicó que ahora tendrá que pagar 61 euros al mes por el piso, más un gasto de escalera de 10 euros, frente a los 360 euros que pagaba de la anterior vivienda que tuvo que dejar al ser vendida por su propietaria, lo que le obligó a mudarse con su hijo al trastero.

La vivienda se encuentra junto a la estación del Cabanyal de Valencia, «es pequeña y recogida pero no está mal» y está «contenta» por tener ya su casa. «Es un contrato para cinco años pero si no rompo tabiques ni puertas ni nada me lo darán indefinidamente», añadió la mujer, quien sigue sin trabajo desde que dejó su último empleo tras romperse el tobillo y le pusieran tornillos, lo que hace que el pie «se le agarrote» después de un par de horas sin sentarse y le impide trabajar.

Lamentó que hayan esperado «hasta el último día» de entrega de llaves para dárselas y relató que el pasado jueves estaba «tan cabreada» por el retraso de su situación que subió a su muro de una red social sus quejas y advirtió de que se «iba a ver de nuevo en la calle» y ya no sabía si tenía que hablar «con el alcalde o con el Rey».

«Se dieron por aludidos y me llamaron el viernes para que el lunes a las nueve fuera a firmar el contrato y llevara el dinero que tenía que dar de depósito porque era el último día que daban las llaves de los pisos», añadió.

Tiene pagado el alojamiento en el hotel hasta el 7 de marzo y, según indicó, hasta que no le den de alta la luz y el agua no se irá de allí.