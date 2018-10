El móvil ya causa más accidentes con víctimas que el alcohol o las drogas El ministro Grande-Marlaska y el director de la DGT, ayer, en la presentación de la campaña. / eFE La DGT busca sacudir conciencias con una dura campaña publicitaria mientras los afectados urgen penas más severas para los infractores J. A. MARRAHÍ/EFE VALENCIA/MADRID. Martes, 30 octubre 2018, 00:47

«En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser?, ¿quien vive o quien muere?». Bajo este eslógan, la DGT presentó ayer una nueva campaña de concienciación que retoma dureza e imágenes crudas para sacudir conciencias en pleno repunte de fallecidos en accidentes de circulación. Las cifras son malas, y el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, así lo admitió. Especialmente en la Comunitat, donde este año ya acumulamos 110 muertos, 24 más que en 2016 por las mismas fechas.

El ministro de Interior destacó que el uso del teléfono móvil, especialmente para mirar mensajes o escribir por Whats App, ya está detrás de un 33% de los accidentes con víctimas. Como factor detonante de los siniestros ya supera al exceso de velocidad, cuya incidencia es de un 29%, o las drogas alcohol, con una influencia del 26%.

Por eso el uso de los celulares está muy presente en la nueva campaña de la DGT que sitúa al espectador ante la lista de consecuencias de la imprudencia al volante, tanto en el papel de muerto como en el de superviviente causante.

«Te meterán en una bolsa y el atestado determinará que ibas chateando», advierte el spot de la DGTEl uso de WhatsApp al volante está presente en un 33% de los accidentes con víctimas en España

En el primer caso «te meterán en una bolsa de plástico, el atestado determinará que ibas chateando, se te acabaron los memes y los chistes, tu cuerpo esperará en la morgue, tus padres nunca se recuperarán, no volverás a hacer el amor, tú pareja conocerá otra persona y seguirá su vida...». El panorama es igual de desalentador para el vivo: «Tienes fractura de fémur, costillas rotas... Tienen que operarte, has matado a tu mejor amigo y a un niño de 7 años en otro coche, te engancharás a los ansiolíticos y no podrás dormir por las noches, ingresarás en prisión por homicidio imprudente, tu trabajo desaparecerá y será difícil encontrar otro con antecedentes penales».

La nueva campaña comienza a emitirse hoy, de cara al puente de Todos los Santos, y se desarrollará hasta finales de año coincidiendo con las fechas con más desplazamientos. El director general de Tráfico, Pere Navarro, se reconoció impactado por la gran dureza de los vídeos, «pero la realidad es más dura», insistió.

Para las víctimas, las campañas de concienciación de la DGT deben ir acompañadas de «urgentes cambios legales que agraven las consecuencias penales para los infractores más dañinos». Así se lo hizo saber el viernes al ministro la valenciana Ana Novella, al frente de Stop Accidentes, en un encuentro del mandatario de Interior con asociaciones españolas de víctimas.

Para Novella «es vergonzoso que tengamos desde hace 16 meses en nuestro Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia vial», lamenta Novella. «Fue presentada en junio de 2017 por el Partido Popular y ahora es el propio PP el que se opone para que salga adelante. ¿A quién beneficia?», se pregunta. En su opinión, «la despenalización de los accidentes de tráfico que se realizó en 2015 fue un grave error que está incidiendo en un aumento de la siniestralidad vial». El repunte al que se refiere es especialmente grave en la Comunitat.

Según esta asociación, «no puede ocurrir que lesionados con secuelas se encuentren sin derecho a un proceso penal contra el conductor causante». Demanda una legislación que incluya trabajos en beneficio de la comunidad, la inclusión de un delito de homicidio y lesiones por violencia vial. También la incorporación de un delito de abandono del lugar del accidente». Añade entre sus peticiones al Gobierno un nuevo apartado en el artículo de homicidio imprudente para que «cuando se producen hechos de notoria gravedad y que afectan a la integridad física de varias personas la pena sea siempre» al alza.