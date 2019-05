«Muchos la hacen hoy por moda o por los regalos» Sábado, 11 mayo 2019, 23:31

Arturo García y su mujer Antonia sí querían que su hijo Víctor hiciera la comunión. «Por tradición, por la familia...». Pero la postura del chaval les invitó a no forzarlo. «Ni por los regalos se inclinaba a hacerla. Muchos la hacen por eso o por moda», argumenta Arturo, quien entendió que su hijo no quisiera, no siendo ellos un matrimonio practicante. En su clase, en un colegio religioso, la mitad de niños no la hizo.