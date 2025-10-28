El mirador de Paiporta que encierra todos los números de la dana Metrovalencia abre un espacio de homenaje sobre el barranco del Poyo, al lado de la estación

Paco Moreno Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha abierto este martes el mirador de la dana al lado de la estación de Paiporta de Metrovalencia en recuerdo de la tragedia vivida el 29 de octubre del pasado año cuando se cumple el primer aniversario.

El mirador, situado junto al acceso al viaducto ferroviario en la salida de la estación de Paiporta y con vistas al barranco del Poyo, es un símbolo de memoria, resiliencia y respeto, transformado no sólo como mirador urbano, sino como memorial simbólico de la catástrofe y sus consecuencias. Este espacio es un homenaje al esfuerzo que ha permitido reconstruir lo destrozado por el agua y reconfortar a los afectados.

El mirador cuenta con un banco de hormigón, ubicado a 2,4 metros del borde del estribo de la antigua pasarela peatonal y representa también el año 2024, fecha en la que ocurrió la tragedia. El mismo banco de hormigón tiene una longitud de 10,29 metros como representación del 29 de octubre.

Los respaldos miden 1,50 y 2,40 metros de alto, altura de la lámina de agua que alcanzó el agua en algunos de los municipios afectados, siendo de 2,40 metros en las calles de Paiporta. Su longitud es de 4,90 metros que representan los 490 mm de lluvia registrados en Chiva, una de las localidades con mayor acumulación del episodio.

La iluminación instalada representa la luz que se desea ilumine a los familiares y amigos de las víctimas.

Por otro lado, FGV realizará este miércoles 29 de octubre un paro simbólico, a las 12.00 horas del mediodía, en Metrovalencia y TRAM d'Alacant como homenaje y recuerdo a las víctimas y afectados por las inundaciones sufridas en la provincia de Valencia hace un año.

Este paro simbólico ha sido acordado entre la dirección de la empresa pública y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante como recuerdo de los tristes sucesos de 29 de octubre de 2024.

La dana afectó también a gran parte de las instalaciones e infraestructuras de Metrovalencia, de manera especial al tramo que une las instalaciones de València Sud con la población de Castelló, en la Ribera, así como a un número importante de trabajadores de la empresa pública.

La reconstrucción de la red e instalaciones de Metrovalencia, que se inició al día siguiente de la riada del 29 de octubre que dejó impracticable el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la provincia de Valencia, ha supuesto un año de intensos trabajos y una inversión de 142 millones de euros, IVA incluido, para poder prestar de nuevo desde el 27 de junio el servicio en los 161 kilómetros de red y 147 estaciones, apeaderos y paradas que componen el complejo ferroviario y tranviario autonómico.

En dicho plazo de tiempo, FGV ha llevado a cabo una serie de actuaciones de emergencia para la reconstrucción y mejora de las infraestructuras ferroviarias afectadas por las inundaciones, en especial entre las poblaciones de Paiporta y Castelló, la zona más afectada de la red, que han sido refrendadas por sucesivos plenos del Consell en 46 resoluciones que han dado lugar a 65 contratos de emergencia con otras tantas empresas.