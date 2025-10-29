Dolor, silencio y emoción en las plazas de la dana Los minutos de silencio reúnen a decenas de miles de personas en los pueblos valencianos

P. MORENO /A. TALAVERA /N. ROCA VALENCIA/ALZIRA/CATARROJA Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:20 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

Mañana de duelo, silencio y lágrimas en numerosos municipios valencianos. El primer aniversario de la dana ha supuesto la concentración de decenas de miles de personas en plazas y calles de la Comunitat. En Benetúuser, en la plaza del Ayuntamiento, este miércoles se inauguraba además los siete murales pintados por el artista Escif.

La obra ha tomado como referencia fotografías publicadas en la prensa sobre la dana, desde el primer día y siguiendo una evolución cronológica. El artista ha explicado los motivos de la elección de las imágenes, además de la razón de que quedaran espacios con un fondo azul, donde los vecinos han podido pintar con tizas mensajes, en su mayor parte dedicados a familiares desaparecidos.

No en vano, la emoción ha sido la nota dominante donde el silencio fue absoluto en los tres minutos de silencio mantenidos sin excepción por todos los asistentes. A la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz, se le ha quebrado la voz durante su intervención. A pesar de que ha transcurrido un año, lo ocurrido en la dana está muy presente en la memoria de todos los vecinos.

En l'Alcúdia también se ha mantenido silencio para recordar a las 229 víctimas de la dana, pero en especial, a las tres que fallecieron en este municipio de la Ribera Alta. Dos vecinas, una madre y su hija que murieron en su casa, y un camionero que circulaba por el término y se topó con la inundación.

El dolor todavía era visible en muchas personas que se han acercado hasta las puertas del ayuntamiento. «Sigue siendo todo muy triste y hoy cuesta todavía más», comentaba una vecina con lágrimas en los ojos. Recordar lo que pasaron la tarde-noche del 29 de octubre del 2024 continúa siendo difícil porque nadie se esperaba que el pueblo fuera arrasado por el río Magro. «Solo de pensarlo me 'aborrono'», apuntaba otra mujer que acudió al acto de homenaje.

En el manifiesto leído por la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, además de homenaje a las víctimas, se ha destacado la solidaridad que se vivió durante los días más duros. «La gente te tendía la mano sin preguntar», manifestaba Boix en su discurso. Un recuerdo positivo dentro de la tragedia que también subrayan los vecinos congregados en l'Alcúdia, «vinieron jóvenes de todas partes».

En el discurso también se ha pedido que esta fecha sirva para comprometerse en trabajar en la prevención de futuras emergencias.

«El año ha sido muy duro, intentando reconstruir y todavía estamos en ello. Algunos edificios siguen sin poder utilizarse y en eso tenemos que avanzar», destacaba Boix.

En otro pueblo de la Ribera donde hubo una víctima mortal, Guadassuar, se ha vivido también un sentido minuto de silencio. La emoción en los rostros de los vecinos era evidente ya que pese a que ha pasado un año el dolor sigue marcando su recuerdo

En Alzira, la música de cuerda ha acompañado el minuto de silencio en este aniversario. El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha subrayado en su discurso que la tragedia de la dana «nos ha dejado al menos dos grandes enseñanzas. En primer lugar, nos enfrentamos a una verdad inapelable en forma climática. El tiempo nos apremia y las soluciones y la adaptación no pueden esperar más. Pero también nos ha dejado una buena noticia: las personas, en el fondo, somos más solidarias e implicadas de lo que algunos esperaban, especialmente en tiempos de emergencia y de peligro, y especialmente la juventud».

El municipio de Sueca se ha querido sumar a las innumerables muestras de recuerdo a las víctimas de la terrible dana y en la nueva Plaza del Voluntariado, en la explanada del Casal Jove, se ha guardado silencio. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, acompañado de una gran representación de la corporación municipal, de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, y de diferentes colectivos, asociaciones y colegios de la ciudad, ha leído un manifiesto para rendir «un humilde homenaje a todas las víctimas». Aquel 29 de octubre de 2024, según Sáez, «dejó una impronta profunda en nuestros corazones. En Sueca sufrimos daños materiales pero, no demasiado lejos de aquí, muchas familias, demasiadas familias, lo perdieron todo. Por todas las víctimas, sus familias y amistades, estamos hoy aquí dedicándoles este acto y nuestro recuerdo».

El Ayuntamiento de Catarroja ha celebrado un acto solemne de tres minutos de silencio frente al consistorio, con la representación de todos los grupos municipales y junto a decenas de personas, en memoria de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y como muestra de respeto y solidaridad hacia la población del municipio.

En Massanassa, el Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana. La Plaza del Ayuntamiento se ha llenado de vecinas y vecinos que han querido sumarse a este gesto de homenaje y solidaridad con las personas afectadas.

Albal ha conmemorado, el primer aniversario de la dana con un emotivo acto en la plaza del Jardí. Vecinos, autoridades y cuerpos de seguridad rindieron homenaje a las víctimas y a quienes ayudaron en la recuperación. El encuentro ha contado también con la presencia de representantes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, del Sindicato Unificado de Policía de Valencia y de Protección Civil de Balmaseda. Se guardaron tres minutos de silencio al son del tabal y la dolçaina, y el alcalde José Miguel Ferris destacó la fortaleza y solidaridad del pueblo ante la tragedia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alboraya también ha rendido homenaje en este primer aniversario de la dana con un minuto de silencio a las puertas del consistorio. En el acto, el alcalde Miguel Chavarría Díaz expresó la solidaridad del municipio con los pueblos más afectados y con quienes aún hoy siguen recuperándose. Además, agradeció a los vecinos, asociaciones, empresas y personal municipal por su implicación y ayuda durante aquellos días difíciles.

En Alcàsser, el Ayuntamiento ha celebrado igualmente un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana. «Hoy es el día de las víctimas», han expresado durante el acto, que se ha realizado en señal de solidaridad y pésame hacia todas las personas afectadas y aquellas que todavía sufren las consecuencias de la catástrofe ocurrida hace un año. Con este gesto, Alcàsser ha querido mostrar su respeto y apoyo a todas las víctimas y familias afectadas por la riada.

Por su parte, Burjassot ha conmemorado en silencio el primer aniversario de la dana guardando cinco minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento en recuerdo de las 229 víctimas mortales y de todas las personas afectadas. El acto, presidido por el alcalde Rafa García y miembros de la corporación municipal, contó con la participación de numerosos vecinos. Con este gesto colectivo, Burjassot mostró su afecto y solidaridad con los municipios afectados en una jornada marcada por la memoria y el respeto.

El Ayuntamiento de Vilamarxant, junto al personal del consistorio y varias asociaciones locales, ha realizado una concentración en recuerdo a las víctimas de la dana. En ella ha estado presente Belén Gentino, hija de Concepción Torres, que fue una de las víctimas de la fatídica DANA del 29 de octubre de 2024. Se ha realizado la lectura de dos discursos, uno por parte del alcalde, Héctor Troyano, y otro por parte de Belén, que se ha emocionado en el recuerdo a su madre. Finalmente, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en señal de homenaje y respeto.

En Picassent, una concentración en la plaza del Ayuntamiento recordó el trágico suceso con un parlamento donde la alcaldesa Conxa Garcia apeló a la dignidad, unión y solidaridad como pueblo. En sus palabras, reinvindicó un futuro «de plena normalidad para vivir con la tranquilidad y dignidad que merecemos como sociedad».

En Cheste, la primera teniende de alcalde, María Ángeles Llorente, comentó que ya ha pasado un año desde aquel pasado 29 de octubre de 2024 y «creo que ninguno de nosotros ha podido olvidar el miedo, la angustia, la soledad, el desastre, la desesperación, el dolor y la tristeza vividos en aquellos fatídicos días en que las oscuras y torrenciales aguas se llevaron la vida de 229 personas y dejaron sin casa, negocios, recursos, a miles de valencianos y valencianas».

En Torrent, los minutos de silencio se celebraron en la puerta del Ayuntamiento, donde centenares de vecinos se concentraron. El acto, presidido por la alcaldesa Amparo Folgado junto a la corporación municipal, contó con la presencia de familiares de las víctimas torrentinas. En primera fila también estuvieron representantes de la Policía Local y Protección Civil, cuerpos que jugaron un papel fundamental durante aquellos días de emergencia y rescate.