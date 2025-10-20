Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urtasun y Rovira durante el encuentro de noviembre de 2024. LP

El ministro de Cultura oculta su visita a la zona de la dana mientras la conselleria le reclama 15 millones de euros

Ernest Urtasun se acercará este martes a la librería la Moixeranga de Paiporta, el espacio Sedajazz y el museo 'Josep Ferris March' de Torrent para reunirse con asociaciones y gestores culturales

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

Comenta

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitará este martes varios espacios culturales afectados por la dana, un recorrido que ya ha despertado malestar en el ... entorno del Consell. El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, ha afeado la falta de información a la Conselleria de la visita ministerial. En un comunicado, Rovira, no sólo echa de menos la información al departamento que dirige, sino que aprovecha la ocasión para reiterar al titular de la cartera ministerial que «cumpla con la petición de la Generalitat y destine 15 millones de euros a un Bono Cultural para los sectores culturales afectados por las inundaciones».

