El ministro de Cultura oculta su visita a la zona de la dana mientras la conselleria le reclama 15 millones de euros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitará este martes varios espacios culturales afectados por la dana, un recorrido que ya ha despertado malestar en el ... entorno del Consell. El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, ha afeado la falta de información a la Conselleria de la visita ministerial. En un comunicado, Rovira, no sólo echa de menos la información al departamento que dirige, sino que aprovecha la ocasión para reiterar al titular de la cartera ministerial que «cumpla con la petición de la Generalitat y destine 15 millones de euros a un Bono Cultural para los sectores culturales afectados por las inundaciones».

Las críticas de Rovira, por una razón y por la otra han llamado la atención del conseller porque, según las palabras de Rovira, «me sorprende que el ministro quiera ahora interesarse por la reconstrucción cultural de estas zonas cuando se ha desentendido por completo de la petición que le hemos trasladado en diversas ocasiones sobre el Bono Cultural dotado con 15 millones de euros».

Rovira ha añadido que espera que en el recorrido por varios espacios culturales afectados por la tragedia «aporte soluciones e inversiones y no silencio a las peticiones de la Generalitat».

En el fondo de las críticas se esconde, tal como advierte el comunicado, la falta de interlocución del Gobierno de España con el Consell para avanzar en la reconstrucción tras la riada y también que los ministros se desplacen a las zonas afectadas sin informar a los departamentos competentes.

Las declaraciones de Rovira han ido más lejos. Ha recordado la visita de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a Torrent para presentar el Plan de Empleo para las zonas afectadas por la riada. «Una visita que se realizó nuevamente sin comunicarla a la Conselleria». ha indicado.

Rovira no se ha limitado a reclamar el importe del bono cultural. Ha insistido en que en el ámbito educativo «desde el Gobierno valenciano ya hemos invertido 70 millones de euros, y tenemos previsto invertir otros 70 millones de euros más. Mientras, el Ministerio de Educación y Formación Profesional no ha aportado nada, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, ni siquiera la hemos visto por la Comunitat Valenciana».

En cuanto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el conseller ha destacado que «está más pendiente de otras cuestiones que de garantizar la vuelta a la normalidad de los ciudadanos afectados por la riada. Se ha olvidado que en la Comunitat ella sigue siendo la responsable del ámbito universitario.

Ernest Urtasun, que se prodiga poco por la Comunitat pese a que su deptartamento tiene varios asuntos pendientes con los valencianos, visitará la librería la Muixeranga de Paiporta, el espacio Sedajazz y el museo 'Josep Ferris March' de Torrent para reunirse con asociaciones y gestores culturales.