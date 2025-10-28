El metro coge velocidad en la zona golpeada por la dana

Metrovalencia reabrió las líneas destrozadas por la dana, entre la estación de València Sud y la de Castellón, el pasado 27 de junio tras una ... obras que costaron 140 millones, según confirmó en su día el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat indicaron ayer que se han alcanzado los dos millones de viajes hasta este lunes, lo que supone un 85% del pasaje del mismo periodo del año anterior.

Los primeros meses, julio y agosto, la carga de viajeros no fue tan destacada como la del ejercicio anterior, lo que explica ese descenso del 15%, indicaron. La empresa autonómica ya opera con normalidad en toda la red aunque tiene en obras la sede de València Sud, así como parte de los talleres.

La previsión es que a principios del próximo año se dé por concluida la reconstrucción. La prisa es relativa, dado que se cuenta con un puesto de mando en los talleres de Hermanos Machado, en la parte norte de Valencia, que seguirá disponible para contar siempre con dos. Además, los talleres han entrado también en servicio, al menos en una parte, lo que sirve para el mantenimiento adecuado de los convoyes, que han recuperado el horario habitual.

Ampliar Construccióm del nuevo vestículo de acceso a los andenes de València Sud. LP

Ferrocarrils de la Generalitat está construyendo, como parte de las obras de emergencia que ejecuta para hacer frente a los efectos de las inundaciones, una nueva estación en València Sud.

Estas nuevas instalaciones incorporan un paso inferior peatonal que conectará los andenes con el aparcamiento, situado junto a las instalaciones de València Sud, de manera totalmente accesible.

Estas obras, una vez completadas a finales de este año, permitirán ofrecer un mejor servicio al viajero, que tendrá que recorrer una menor distancia entre los andenes y el aparcamiento y estará acondicionada para Personas de Movilidad Reducida.

Los trabajos se desarrollan dentro de la actuación a realizar por los daños sufridos por las inundaciones del 29 de octubre en la playa de vías de la estación de València Sud.

Ampliar Reconstrucción de la sede de la empresa de la Generalitat. LP

Para ello, se contrató por vía de emergencia las obras de «Rehabilitación de la playa de vías de València Sud», por un importe de 19,2 millones de euros, IVA incluido, que se ha incrementado en 9,6 millones, también con IVA, por lo que el presupuesto actual asciende 28,8 millones de euros.

En coordinación con esta primera actuación, se ha procedido a la contratación del «Suministro y la instalación de ascensores en el nuevo paso inferior entre andenes y acceso peatonal a la estación de Valencia Sud», por un valor de 264.936,81 euros, IVA incluido.

Actualmente, dentro del contrato de rehabilitación de la playa de vías, se ha completado la construcción del paso inferior y se ha iniciado el proceso para instalar la estructura del edificio, que servirá como nuevo vestíbulo y zona de acceso entre el aparcamiento y los andenes.

Las nuevas instalaciones entrarán en servicio a final de este mismo año, mientras tanto los viajeros siguen utilizando los accesos habituales que se utilizaban antes del 29 de octubre.

Una vez completadas las obras estas instalaciones permitirán que València Sud se convierta en un gran nexo intermodal con 506 plazas de aparcamiento, 14 destinadas a PMR, y acceso ciclopeatonal.

El nuevo paso inferior tendrá acceso a los andenes de las dos vías generales de la estación, que son las vías por las que se presta el servicio y los andenes que son utilizados por los viajeros. Por lo que ha sido necesario prolongar estos andenes y dotarlos de nuevos huecos de escaleras y ascensores (tres en total).

Las nuevas instalaciones están diseñada con mentalidad de resilencia frente a las inundaciones, como demuestra que la propia estación se ha elevado un metro sobre su nivel original.

La ubicación del nuevo paso inferior que contará con ascensores mejora el acceso actual, ya que se ubica prácticamente centrado con respecto al gran aparcamiento disuasorio de FGV.

El vestíbulo dispondrá su propia línea de validación y equipos de información y atención al viajero. Se ha sobre elevado con respecto a la cota del aparcamiento para evitar posibles futuras inundaciones.

Los trenes pararán aproximadamente 150 metros más adelante que hoy en día para que los viajeros desciendan y se desplacen por el nuevo acceso inferior con mayor comodidad y vean reducida la distancia hasta el aparcamiento.

El paso inferior actual estará destinado como acceso para el personal interno de FGV y como salida de emergencia, frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes.

Antes de las inundaciones, València Sud seguía siendo la única estación de Metrovalencia que no contaba con ninguna medida de accesibilidad, por lo que ha sido necesario ejecutar un paso inferior y contemplar la instalación de ascensores en la zona inmediatamente posterior a la actual plataforma provisional, instalada para acceso a los andenes.

Esta actuación posibilita también cumplir con la aprobación de puesta en servicio por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria,

Como parte de este contrato FGV ejecuta desde noviembre de 2024 los trabajos de renovación de las vías de acceso y las auxiliares de València Sud.

En conjunto, FGV ultima la rehabilitación de 8 vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total se renuevan 10.000 metros de vías.

De manera paralela, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.