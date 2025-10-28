Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Talleres de Metrovalencia en València Sud. LP

El metro coge velocidad en la zona golpeada por la dana

Desde su reapertura el 27 de junio, las líneas de Metrovalencia alcanzan los dos millones de viajes, el 85% de lo que se logró antes de las inundaciones

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:58

Comenta

Metrovalencia reabrió las líneas destrozadas por la dana, entre la estación de València Sud y la de Castellón, el pasado 27 de junio tras una ... obras que costaron 140 millones, según confirmó en su día el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat indicaron ayer que se han alcanzado los dos millones de viajes hasta este lunes, lo que supone un 85% del pasaje del mismo periodo del año anterior.

